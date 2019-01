Bộ trưởng Bộ Y tế: Tất cả các loại vaccine đưa vào người chắc chắn có phản ứng

Sáng 9/1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có chuyến thăm, làm việc với Hà Nội về công tác tiêm chủng trên địa bàn thành phố, đặc biệt là thực hiện việc chuyển đổi vaccine từ Quivaxem sang ComBE Five tại các trạm y tế xã, phường.

Đến thăm 2 trạm y tế xã Phú Nghĩa và Ngọc Hoà (huyện Chương Mỹ, Hà Nội), Bộ trưởng đã trực tiếp kiểm tra sổ tiêm chủng, ghi chép, các phần mềm quản lý ở trạm đồng thời kiểm tra công tác tư vấn, truyền thông, thực hành tiêm chủng tại trạm.

Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao công tác chuẩn bị cho chuyển đổi tiêm vaccine ComBE Five của Hà Nội

Tại hai trạm y tế này, có gần 100 trẻ được tiêm vaccine sáng 9/1, trong đó có nhiều cháu được tiêm ComBE Five.

Chị Nguyễn Thị Lục (xã Phú Nghĩa) cho biết, con trai Nguyễn Hoàng Dũng của chị mới 6 tháng tuổi, đã từng tiêm 2 mũi Quivaxem từ 2-3 tháng tuổi, sau tiêm 2 lần đó, bé đều có biểu hiện sốt nhưng tự khỏi. Do thời gian qua thiếu vaccine nên đến nay bé 6 tháng mới có thể tiêm tiếp.

Nhân viên trạm y tế xã Phú Nghĩa tư vấn về vaccine ComBE Five cho chị Lục

Nhiều bà mẹ có con đến tiêm tại đây cho biết đã nghe thông tin về loại vaccine mới này, cũng được nghe về những trường hợp có phản ứng sau tiêm nhưng do có tìm hiểu kỹ từ các chuyên gia hàng đầu về y tế nên chị Lục hay nhiều phụ huynh khác vẫn đưa con đến trạm y tế xã.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ, tại huyện này có gần 1.000 trẻ đã được tiêm ComBE Five, với 16% trẻ phản ứng sau tiêm, có 4 trẻ sốt cao hơn nhưng đều được điều trị kịp thời, ổn định.

Báo cáo với đoàn công tác của Bộ Y tế, PGS. TS Đức Hạnh – Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 2/1 Thủ đô bắt đầu triển khai tiêm ComBE Five. Đến 8/1, có 50% xã phường (15/30 quận huyện) triển khai tiêm cho hơn 5.800 trẻ.

Về phản ứng, ông Hạnh cho biết có 180 trường hợp có phản ứng thông thường (sốt, sưng đau tại chỗ tiêm…) và đều trong phạm vi khuyến cáo của chuyên gia từ WHO và Bộ Y tế. Có 2 bệnh nhân phản ứng nặng hơn (ở mức độ 1 ở Quốc Oai, Mê Linh) được đưa vào Bệnh viện Xanh Pôn điều trị, trong đó có trẻ phải thở oxy, dùng thuốc kháng dị ứng.

"Không còn trường hợp nào phản ứng nặng có khó khăn trong công tác điều trị" - ông Hạnh khẳng định.

Báo cáo tại đây, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Ứng Hoà cho hay, huyện này đã có 21 trường hợp có phản ứng (tại 9 xã) sau tiêm, các bé chủ yếu là sốt sau 3-4 tiếng sau tiêm. Đặc biệt, có 1 trong 10 trẻ phải vào viện bị sốt kèm rối loạn động mạch, tăng tím toàn thân. Trong buổi chiều được chuyển lên BV Vân Đình, bé vẫn sốt 39.5 độ. Sau 2 ngày điều trị các bé đều ổn định ra viện.

Trong ngày hôm qua, 8/1, Ứng Hoà tổ chức tiêm ComBE Five cho 224 cháu, hoãn tiêm 67 cháu, có 5 trường hợp phản ứng sau tiêm, 3 cháu phải chuyển lên BV Vân Đình, các bé phản ứng sốt cao thì được dùng thuốc hạ sốt tại trạm và đều ổn định sau đó.

Chia sẻ về những phản ứng sau tiêm vaccine của trẻ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định người dân không nên hoang mang vì tất cả các loại vaccine kể cả thuốc điều trị đã tiêm vào người chắc chắn đều có phản ứng từ nhẹ đến nặng, thậm chí tử vong nhưng vẫn phải tiêm.

"Xác suất, tỉ lệ cứu sống người cao hơn nhiều so với tỷ lệ tai biến. Đó là nguyên tắc của y học và chúng ta phải vận dụng" - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định.

Ngoài ra, Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc khám, sàng lọc trẻ trước tiêm, tư vấn, dặn dò sau tiêm đối với các bậc cha mẹ, phụ huynh, người chăm sóc trẻ. Khi thấy trẻ có biểu hiện sốt cao, quấy khóc kéo dài, tím tái, phát ban, ly bì... sau tiêm, cần phải đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất.

Vaccine Combe Five được WHO và GAVI khuyến cáo, tiêm trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại Việt Nam từ tháng 12/2018, thay thế vaccine Quinvaxem. Đến 9/1/2019, đã có 130.000 trẻ của 28 tỉnh thành được tiêm vaccine này. Tỷ lệ phản ứng sau tiêm của trẻ ở giới hạn an toàn theo khuyến cáo.