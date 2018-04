Bố bệnh nhi đấm vào mặt bác sĩ BV Xanh Pôn "có thái độ không hợp tác"

Báo cáo của Sở Y tế Hà Nội gửi UBND TP Hà Nội liên quan vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Xanh Pôn đêm 13/4 cho thấy, vào khoảng 23h30 ngày 13/4, BVĐK Xanh Pôn tiếp nhận bệnh nhi Trương V.P (Sn 2013, ở Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội) được người nhà đưa vào.

Bé bị vết thương ở trán khoảng 2cm. BS Vũ Hồng Ch (trực khoa Phẫu thuật tạo hình, BV Xanh Pôn) khám và có chỉ định khâu vết thương.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Xanh Pôn, “Trong khi BS Ch giải thích với gia đình bệnh nhi các thủ tục để tiến hành khâu vết thương cho người bệnh, thì bố bệnh nhi này có thái độ không hợp tác và đánh BS Ch vào vùng mặt, đầu và thái dương; đánh vệ sĩ của BV khi lên làm nhiệm vụ”.

BS Chiến vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi bị bố bệnh nhi tấn công, hành hung.

Sau sự việc, Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu BV Xanh Pôn phối hợp chặt chẽ cơ quan Công an phường Điện Biên, Công an quận Ba Đình và các cơ quan có liên quan thu thập, củng cố chứng cứ, hồ sơ vụ việc phục vụ tốt cho quá trình điều tra, kết luận vụ việc.

Sở cũng đề nghị Công an quận Ba Đình chỉ đạo làm rõ vụ việc; Đề nghị công an phường Điện Biên phối hợp với BV Xanh Pôn duy trì, đảm bảo tốt an ninh, trật tự Bệnh viện 24/24h, đặc biệt tại khu vực khoa Khám bệnh, cấp cứu – hồi sức, các điểm tập trung đông người, đông phương tiện, đảm bảo thuận lợi trong phục vụ người bệnh đến khám, củng cố duy trì các phương án bảo đảm an ninh, trật tự trong viện.

Bà Nhị Hà cho biết, 3 ngày sau khi xảy ra vụ việc, ngày 16/4, Sở đã có công văn gửi các đơn vị trong ngành Y tế TP tăng cường thực hiện Quy tắc ứng xử và bảo đảm an ninh, trật tự. Trong đó có “Khẩn trương xem xét, kết luận, xử lý các cá nhân, tổ chức có vi phạm theo quy định của pháp luật theo thẩm quyền (nếu có vi phạm), báo cáo về Sở Y tế và các cơ quan chức năng để phối hợp giải quyết kịp thời”.

Trước đó, trong cuộc trao đổi với PV Đài Truyền hình Việt Nam, BS Vũ Hồng Ch (29 tuổi) cho biết, "Cháu bé không có tội. Cháu bé cũng không làm gì sai cả. Lỗi sai hay đúng thì cơ quan điều tra sẽ làm rõ. Tôi cũng không thể nói được là đã đúng hay sai bởi tiếc là camera ở Khoa (khoa phẫu thuật tạo hình – PV) không có thu âm. Trước dư luận xã hội, nhiều người cho rằng, không tin bác sĩ. Vì thế, tôi không muốn thanh minh với bất cứ ai".

Bác sĩ C nghẹn ngào nói: "Sau khi người nhà khác của bệnh nhi bình tĩnh đến, đã tìm gặp tôi và xin lỗi. Tôi đã nói lại với họ, chúng tôi vẫn sẽ khâu cho cháu bé dù bố cháu có đánh tôi đi chăng nữa. Tôi muốn cho mọi người thấy, dù bác sĩ có bị chèn ép sao nữa thì họ vẫn phục vụ những người đánh họ".

Một lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngay khi vào viện, vết thương của bé V.P đã được sơ cứu, không chảy máu, Khi lên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ, BS giải thích với gia đình để có thể xử lý tốt nhất cho bé.

"Các thông tin thu thập cho thấy, không có lý do gì để làm người nhà bệnh nhân bức xúc đến mức hành hung bác sĩ" - vị lãnh đạo này nói.

Quỳnh An