Biến chứng khiến bác sĩ khiếp sợ, sản phụ tử vong trong chớp mắt

Mới đây, sản phụ Nguyễn Thị H. Thạch Hà, Hà Tĩnh, mang thai con thứ ba được gia đình đưa vào bệnh viện để chờ sinh tuy nhiên sau mổ sinh, diễn biến của sản phụ nặng và chị H. đã tử vong vào chiều cùng ngày.

Ngày 30/4, chị H. có dấu hiệu chuyển dạ nên gia đình đã đưa chị vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh chờ sinh. Lúc vào viện chị H. tỉnh táo và được theo dõi ở khoa sản. Sau đó chị H. đau nhiều nên bác sĩ đã cấp cứu và tiến hành mổ sinh bé trai nặng 3 kg.

Sau mổ sinh, dù được hẫu phẫu kịp thời nhưng diễn biến của chị H. nặng lên và rơi vào hôn mê. Dù được cấp cứu 2 lần ngừng tuần hoàn nhưng đến 17h ngày 30/4 chị H. tử vong. Trước cái chết của chị H. gia đình chị vô cùng bàng hoàng và họ đã kéo đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh yêu cầu nói rõ lý do vì sao sản phụ tử vong sau mổ sinh.

Đến ngày 2/5, theo thông tin báo cáo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, chị H. qua đời do bệnh lý thuyên tắc ối đây là một bệnh lý vô cùng nguy hiểm trong sản khoa. Dù được bác sĩ cứu kịp thời đôi khi bệnh nhân cũng khó có thể qua khỏi.

Biến chứng ở mổ sinh

Theo các chuyên gia sản khoa thì biến chứng thuyên tắc ối trở thành nỗi ám ảnh của cả bác sĩ lẫn sản phụ dù đó là bác sĩ hàng đầu có lúc cũng chỉ biết nhìn sản phụ ra đi.

Trường hợp của chị H. L, 34 tuổi, TP.HCM mổ sinh tại Bệnh viện Gia Đình, TP.HCM sau khi sinh bé thứ hai bằng phương pháp sinh mổ. Một bé trai nặng 3,5 kg chào đời. Các bác sĩ bế em bé để hai mẹ con bé gặp nhau. Vừa nhìn thấy bé, sản phụ không kịp nói gì mà người tím tái và khó thở.

Sản phụ nhanh chóng lịm đi rất nhanh. Các bác sĩ ngay trong phòng mổ đã nhận biết đó là dấu hiệu của biến chứng thuyên tắc ối khi sinh. Các bác sĩ của bệnh viện đã phải khởi động quy trình báo động đỏ nội viện huy động hơn 20 bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa khác nhau.

Quá trình xử trí cấp cứu gặp bất lợi vì bệnh nhân bị ngưng tim ba lần, bác sĩ phải tiến hành sốc điện. Sau khi các chỉ số sinh tồn, nhịp tim trở về mức an toàn, các bác sĩ sản khoa đã lập tức phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tử cung để đảm bảo an toàn do sản phụ bị băng huyết kèm theo đờ tử cung. Nhờ hỗ trợ cấp cứu kịp thời mà sản phụ L. đã qua được cơn nguy kịch.

Trường hợp chị Nguyễn T.T. 34 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội sau khi sinh con gái đầu lòng bằng phương pháp mổ sinh chị T. bị thuyên tắc ối. Các tế bào ở nhau thai, tóc, dị nguyên đi vào máu gây nên tình trạng sốc phản vệ. Chị T. nhanh chóng được hồi sức cấp cứu và chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai để điều trị hồi sức tích cực. Sau 10 ngày hồi sức tích cực triệt để chị T. mới qua giữ được mạng sống. Tuy nhiên, sau đó chị T. mang theo biến chứng suy tim nặng.

Hiếm như tỷ lệ tử vong cao

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Trung, Bệnh viện Hùng Vương TP.HCM, cho biết thuyên tắc ối là một trong những tai biến trong sản khoa hiếm gặp. Các nghiên cứu chỉ ra rằng biến chứng này có tỷ lệ giao động từ khoảng 1/8000 đến 1/80.000 sản phụ.

Thuyên tắc ối tường xảy ra ở giai đoạn cuối của cuộc chuyển dạ, ngay sau khi sinh hoặc mổ sinh. Dấu hiệu thường là phụ đột ngột tím tái, phản xạ đầu tiên của các bác sĩ trong chẩn đoán là có thể sản phụ bị thuyên tắc ối. Thường ngay sau tím tái sản phụ sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng trụy tim mạch, ngừng tim, ngừng thở, rối loạn máu chảy không cầm máu, và thai nhi thì có nguy cơ bị ngạt cấp tính…

Đây là biến chứng đáng sợ nhất trong sản khoa, bởi nó luôn diễn tiến rất bất ngờ, 50% từ vong do suy hô hấp, trụy tuần hoàn, rối loạn đông máu, dẫn đến chảy máu không cầm được, sản phụ tử vong trong tích tắc, bác sĩ rất sợ và ám ảnh. Bác sĩ Trung kể có trường hợp sản phụ sau sinh bác sĩ đưa con cho mẹ con gặp nhau chỉ kịp nói câu cảm ơn bác sĩ rồi nhanh chóng tím tái, lịm đi tử vong trước sự ngỡ ngàng của cả ê kíp. Có trường hợp hồi sức sản phụ có thể sống được nhưng cũng để lại di chứng nặng nề.

TS Trung cho biết các bác sĩ sản khoa đều sợ nhất thuyên tắc ối ngay cả ở bệnh viện tuyến đầu, chuyên gia đầu ngành cũng “toát mồ hôi” khi gặp sản phụ bị biến chứng này.

