Bí thư Bắc Ninh quyết làm rõ vụ hàng loạt trẻ mầm non nhiễm sán lợn

Ngày 16/3, tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Viện Sốt rét, có tới hơn 1.100 trẻ ở Bắc Ninh được bố mẹ đưa đi xét nghiệm sán lợn.

Liên quan đến vụ việc hàng chục trẻ mầm non ở Thuận Thành có kết quả xét nghiệm dương tính với sán lợn, hàng nghìn gia đình đưa con đi xét nghiệm, chiều 16/3, tỉnh ủy Bắc Ninh đã có cuộc họp về vấn đề này.

Theo đó, ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh khẳng định kiên quyết làm rõ vụ việc đảm bảo quyền lợi của phụ huynh và học sinh để sớm ổn định tình hình. Đồng thời, đề nghị các ngành xem xét tính toán hỗ trợ xét nghiệm cho toàn bộ các cháu học sinh ăn thịt lợn ở những trường sử dụng thực phẩm do công ty Hương Thành cung cấp ngày 14/2 - thời điểm xuất hiện thông tin về tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm tại trường mầm non Thanh Khương, Thuận Thành.

Đồng thời, khẩn trương điều tra làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc cung cấp thực phẩm không bảo đảm an toàn trong các trường học; cung cấp, phát tán thông tin về vụ việc không đúng sự thật gây hoang mang dư luận.

Một trường hợp được lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh cũng đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 15/3, trong đó ngành y tế phải làm việc với các cơ quan liên quan của Bộ y tế và công bố chính thức dựa trên cơ sở khoa học và pháp luật không giấu giếm. Ban An toàn thực phẩm Bắc Ninh phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra quản lý chặt chẽ nguồn cung cấp thực phẩm, có biện pháp tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho lãnh đạo cán bộ của các trường, các bậc cha mẹ học sinh. Cùng với đó, Ban An toàn thực phẩm Bắc Ninh cũng thống kê bếp ăn tập thể, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện tăng cường thanh kiểm tra việc tổ chức ăn bán trú tại cá cơ sở này.

Thời gian tới, việc tổ chức ăn bán trú cho học sinh, các trường sẽ cử Hội cha mẹ học sinh phối hợp tăng cường giám sát, nhất là khâu nhập nguyên liệu và tham gia cùng nấu ăn với đầu bếp bán trú của nhà trường. Bắc Ninh sẽ mời Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương điều tra dịch tễ tại huyện Thuận Thành; Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh phối hợp với Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên nghiên cứu tình hình bệnh lợn gạo và giải pháp khắc phục tại Bắc Ninh để có hướng giải quyết triệt để.

Sáng 17/3, Giám đốc Sở y tế Bắc Ninh Tô Mai Hoa cho biết tỉnh Bắc Ninh sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức xét nghiệm và hỗ trợ chi phí xét nghiệm sán lợn miễn phí cho học sinh 19 trường mầm non trên địa bàn huyện Thuận Thành. Cụ thể ngành y tế Bắc Ninh sẽ tổ chức xét nghiệm sán lợn tại chỗ cho các trẻ ở một số trường mầm non nghi nhiễm sán (các trường có thực phẩm do công ty Hương Thành cung cấp) sau đó toàn bộ mẫu máu này sẽ được đưa ra viện đầu ngành để làm xét nghiệm.

Võ Thu