Bị chó nhà hàng xóm cắn, bé trai 10 tuổi phát dại rồi tử vong

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, tại địa phương vừa ghi nhận trường hợp bé trai tử vong do bị chó dại cắn . Nạn nhân là cháu A.T (10 tuổi, trú xã Hòa Phong, huyện Krông Bông). Trước đó, A.T bị chó nhà hàng xóm cắn vào chân. Vết thương nhỏ, gia đình không đưa đi tiêm vắc xin phòng bệnh dại.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Đắk Lắk có 2 nạn nhân tử vong do bị chó dại cắn - Ảnh minh họa

Ngày 13/7, A.T xuất hiện các triệu chứng sốt, mệt mỏi, không ăn uống và sợ gió. Đến ngày 15/7, gia đình đưa A.T đến BV Đa khoa huyện Krông Bông khám, sau đó chuyển tuyến trên điều trị.

Bác sĩ chẩn đoán A.T bị bệnh dại lên cơn. Một ngày sau, bệnh nhân tử vong.

Ngay sau khi ghi nhận sự việc, cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xử lý đàn chó, vận động những người dân xung quanh gia đình bệnh nhân đi tiêm phòng kháng huyết thanh và vắc xin phòng dại.

Thông tin từ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, từ đầu năm 2019 đến nay, tại Đắk Lắk ghi nhận 2 trường hợp tử vong do bị chó dại cắn.

Tháng 4/2019, cháu Y.M.H.N (14 tuổi, trú huyện M’Đrắk), bị chó nhà hàng xóm cắn trúng chân phải nhưng không báo gia đình để đưa đi tiêm phòng. Con chó cắn Y.M. chết sau đó không lâu.

Y.M sau đó xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, đau khắp người, sợ nước, sợ gió và được gia đình đưa vào viện cấp cứu thì tử vong.

Theo Trùng Dương/Vietnamnet