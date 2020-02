Bệnh viện dã chiến tại TP.HCM chính thức hoạt động từ hôm nay

Sáng nay (10/2), Bệnh viện dã chiến phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV của TP.HCM chính thức ra mắt và đi vào hoạt động tại Trường Quân sự TPHCM (ấp Bàu Đưng, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi) với quy mô 300 giường bệnh.

Sáng nay (10/2), bệnh viện dã chiến 1 ở TPHCM chính thức đi vào hoạt động.

Bệnh viện dã chiến được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV của TP.HCM giao tiếp nhận, cách ly, điều trị và theo dõi người bệnh do các khu cách ly tập trung của các quận, huyện chuyển đến (do có triệu chứng cần được điều trị và theo dõi) và các tình huống khác do Ban chỉ đạo thành phố quyết định.

6 khu nhà thuộc Trường Quân sự của Bộ Tư lệnh thành phố được chuyển thành bệnh viện.

Trong những ngày qua tiểu đoàn bộ binh 1, Trung đoàn Gia Định, Bộ tư lệnh thành phố HCM đã dọn dẹp sạch sẽ cơ sở đã lắp đặt các bộ giường y tế, các trang thiết bị máy móc cho việc thu dung, cách ly, điều trị, đồng thời phun xịt hóa chất, khử trùng các phòng và khu vực xung quanh.

Bệnh viện dã chiến được chia làm 6 khu vực để theo dõi bệnh nhân lây nhiễm và điều trị bệnh nhân bị lây nhiễm virus corona.

Phòng Cấp cứu của Bệnh viện dã chiến có đủ trang thiết bị hồi sức bệnh nặng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tăng Chí Thượng - Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết ngành y tế thành phố đã tham mưu cho Ban chỉ đạo thành phố chuẩn bị 2 bệnh viện dã chiến với quy mô 500 giường nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch.

Ngoài 1 bác sĩ phụ trách chung là thành viên của Ban Giám đốc của Bệnh viện Nhiệt đới, ở giai đoạn hiện nay, mỗi ngày sẽ có 6 bác sĩ và điều dưỡng của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và Bệnh viện huyện Củ Chi tham gia hoạt động chăm sóc người bệnh, 6 cán bộ chiến sĩ do Bộ Tư lệnh điều động tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến.

Các bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện dã chiến được trang bị bảo hộ kỹ lưỡng.

Cũng tại buổi lễ ra mắt bệnh viện dã chiến 1, Đại tá Nguyễn Văn Hoàng - Phó tư lệnh tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP.HCM - cho hay: Bộ Tư lệnh thành phố sẽ bảo đảm về an ninh, trật tự khu vực bảo đảm, an toàn cho bệnh viện dã chiến.

Trong thời gian tiếp theo, Sở Y tế sẽ luân phiên bác sĩ, điều dưỡng của các bệnh viện thành phố và bệnh viện quận, huyện định kỳ đến công tác tại bệnh viện dã chiến.

Bệnh nhân nghi bị virus corona được bác sĩ thăm khám (tình huống giả định).

Được biết, ngoài Bệnh viện dã chiến tại cơ sở 1 tại ấp Bàu Đưng, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi là 300 giường, Bệnh viện dã chiến cơ sở 2 (xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè) với quy mô là 200 giường cũng đang được gấp rút hoàn thiện.

Kim Vân