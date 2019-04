Bệnh viện Bạch Mai nói gì về thông tin cô gái tử vong sau hút mỡ bụng?

Ngày 12/4, Bệnh viện Bạch Mai đã lên tiếng về thông tin một nữ bệnh nhân tử vong sau hút mỡ bụng gây xôn xao dư luận từ tối qua 11/4.

Theo đó, khoảng 01h00 ngày 6/4, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận nữ bệnh nhân Đỗ N.A, 25 tuổi từ Bệnh viện An Việt (Hà Nội) chuyển đến với lý do: Bệnh nhân xuất hiện co giật, trụy mạch sau khi khởi mê để phẫu thuật.

Bệnh nhân đã được Bệnh viện An Việt xử trí cấp cứu tại chỗ và chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai để được tiếp tục cấp cứu.

Bệnh nhân được chuyển đến khoa Cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai khi đã hôn mê sâu

Bệnh nhân nhập viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê sâu, đang phải hỗ trợ hô hấp và tuần hoàn. Bệnh nhân nhanh chóng được làm các xét nghiệm thăm dò chức năng, chụp cộng hưởng từ … thấy hình ảnh thiếu mãu não, phù não…

Chị N.A đã được tiến hành các biện pháp hồi sức tích cực; hội chẩn liên chuyên khoa ngay trong đêm và sau đó được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực. Bệnh viện đã nhiều lần tổ chức hội chẩn chuyên môn với sự phối hợp của các bác sĩ chuyên khoa, cũng như sử dụng các máy móc hiện đại để hồi sức.

Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân không tiến triển và đã tử vong lúc 15h03 ngày 10/4 với chẩn đoán hôn mê sâu, tổn thương thiếu máu não diện nặng, phù não nặng sau ngừng tuần hoàn. Ngay sau khi bệnh nhân tử vong, Bệnh viện Bạch Mai đã gặp gỡ giải thích, chia buồn cùng gia đình người bệnh.

Trước đó, chị N.A đến Bệnh viện An Việt để làm thẩm mỹ.

Hiện nay Bệnh viện lớn nhất cả nước này không có khoa phẫu thuật thẩm mỹ, không triển khai các phẫu thuật, thủ thuật hút mỡ bụng.

Bạch Mai là bệnh viện đa khoa hạng Đặc biệt đầu tiên của cả nước, với 57 đơn vị: 3 viện, 11 trung tâm, 23 đơn vị chuyên khoa lâm sàng, 5 khoa cận lâm sàng ….

Bệnh viện An Việt tự giới thiệu về các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ tại viện này trên website bệnh viện

Bệnh viện An Việt là bệnh viện tư nhân. Có địa chỉ tại số 1E Trường Chinh, ngay gần cổng chính bệnh viện Bạch Mai.

Cùng ngày, trao đổi với PV, đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Hiện Sở Y tế Hà Nội đã đình chỉ việc phẫu thuật thẩm mỹ, tạo hình tại Bệnh viện An Việt.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin bệnh nhân nữ Đỗ N.A đã đến Bệnh viện An Việt để làm dịch vụ hút mỡ bụng. Tuy nhiên, ngay sau khi gây mê, bệnh nhân này đã xuất hiện các triệu chứng co giật và dẫn tới tử vong.

Võ Thu