Bệnh nhi nhỏ tuổi nhất Việt Nam bị tim bẩm sinh phức tạp đầu tiên được phẫu thuật bằng kỹ thuật Hybrid

Bệnh viện nhỏ tuổi nhất Việt Nam bị tim bẩm sinh phức tạp may mắn được điều trị thành công này là bé gái Ngô Bảo T. Bé T sinh vào cuối tháng 1 năm 2020 đã bị viêm phổi nặng kéo dài và được các bác sĩ ở Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Nghệ An phát hiện ra bệnh thông liên thất rất lớn phần cơ sát mỏm (10-12mm), không có khả năng điều trị bằng các phẫu thuật (mổ tim hở) hay can thiệp thông thường.

Bệnh nhi đã được hội chẩn nhiều lần và quyết định chuyển ra Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vào đầu tháng 7 năm 2020 để điều trị. Tại đây, các bác sĩ kết luận bé mắc thông liên thất lớn phần cơ – tăng áp lực động mạch phổi rất nặng. Bệnh nhi suy dinh dưỡng và chậm lớn.

Các bác sĩ nhận thấy, nếu không can thiệp gì để đóng lỗ thông liên thất ngay, bệnh nhi sẽ nhanh chóng tiến triển đến giai đoạn cuối. Tuy nhiên, để xử lý không thể thực hiện được bằng giải pháp phẫu thuật tim hở thông thường vì vị trí lỗ thông ở khu vực rất khó tiếp cận. Cũng không thể can thiệp bít lỗ thông qua da, do khó đưa dụng cụ vào vị trí lỗ thông và nguy cơ gây sang chấn nặng các mạch máu dẫn đường ở trẻ nhỏ. Sau khi hội chẩn kỹ, Trung tâm Tim mạch và lồng ngực đã lựa chọn kỹ thuật Hybrid để điều trị cho bệnh nhi, mặc dù rất khó khăn nhưng là giải pháp trọn vẹn nhất.

Bệnh nhi đã được phẫu thuật vào ngày 17/7. Do tăng áp lực động mạch phổi nặng và suy dinh dưỡng nên giai đoạn hậu phẫu của bệnh nhân khá vất vả. Bệnh nhi được rút máy thở sau mổ 7 ngày và ra viện sau đó 2 tuần vào ngày 6/8/2020. Khám kiểm tra sau 10 ngày cho kết quả tốt. Vì hoàn cảnh khó khăn của gia đình, toàn bộ chi phí của ca mổ cho bệnh nhi được sự tài trợ của chương trình Trái tim cho em.

Phim chụp ngực bệnh nhi sau can thiệp (có hình dụng cụ ở giữa tim)

Theo PGS.TS. Nguyễn Hữu Ước, Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực (Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức), đây là ca phẫu thuật Hybrid cho bệnh tim bẩm sinh thứ 2 tại bệnh viện và là ca bệnh nhỏ tuổi nhất ở Việt Nam khi mới 5 tháng tuổi được chữa bằng kỹ thuật đặc biệt này.



Kỹ thuật Hybrid trong tim mạch được hiểu là sự hết hợp điều trị bệnh cùng lúc bằng 2 kỹ thuật cao là "phẫu thuật tim mạch" và "can thiệp tim mạch" để điều trị các bệnh rất phức tạp khi mà một trong hai kỹ thuật cao này không thể giải quyết tốt được.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là cơ sở y tế có đơn vị điều trị Hybrid đầu tiên của Việt Nam về bệnh tim mạch từ năm 2012, với kinh nghiệm thành công của hàng trăm ca bệnh rất nặng như bệnh lý động mạch chủ, bệnh mạch ngoại vi. Tuy nhiên đối với bệnh tim bẩm sinh, do đặc điểm bệnh lý nên cơ hội để chỉ định kỹ thuật Hybrid lại rất ít, cả nước chỉ có vài bệnh viện lớn thực hiện được một số ít ca bệnh ở trẻ tương đối lớn.

Hà My