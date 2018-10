Bệnh nhi 11 tuổi nguy kịch do mắc căn bệnh phổ biến ở người lớn

TS.BS Lê Thanh Dũng, Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho hay bệnh viện vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhi 11 tuổi bị viêm tụy cấp. Đây là căn bệnh thường xảy ra ở người lớn do các nguyên nhân như nghiện rượu, do chế độ ăn, hoặc có thể là một biến chứng của sỏi mật.

Khi vào viện, bệnh nhi này nôn máu nhiều lần không tự cầm. Phim chụp cắt lớp vi tính cho thấy ổ giả phình lớn động mạch vị tá tràng (có chức năng cung cấp máu cho tá tràng - tụy và dạ dày).

Hình ảnh ổ giả phình lớn động mạch vị tá tràng ở bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ nhận định đây là trường hợp nặng, nguy cơ chảy máu ổ ạt đe dọa tính mạng người bệnh. Bệnh nhi đã được can thiệp cấp cứu ngay sau đó.

Sau 20 phút can thiệp với 5 coils ổ giả phình đã được loại bỏ hoàn toàn. Bệnh nhi hết nôn ra máu, huyết động ổn, sau đó được chuyển về khoa Nhi tiếp tục điều trị tình trạng viêm tụy cấp.

Theo TS Dũng, viêm tụy cấp là tình trạng viêm cấp tính ở tụy do sự hoạt hóa men tụy ồ ạt ngay trong nhu mô tụy. Bệnh có thể xảy ra ở nhiều mức độ nặng, nhẹ khác nhau tùy thể lâm sàng.

Bệnh có thể để lại những biến chứng vô cùng nguy hiểm trong đó có tổn thương mạch máu dẫn đến ổ giả phình động mạch. Những ổ giả phình mạch gây ra do men tụy phá vỡ cấu trúc mạch máu bình thường, chúng có thể vỡ gây chảy máu ồ ạt, thậm chí đe dọa tính mạng chỉ trong vài giây.

Viêm tụy cấp ở trẻ em ít gặp hơn và có thể liên quan đến một số biến đổi giải phẫu tụy. Can thiệp mạch là phương pháp được lựa chọn để điều trị các tổn thương giả phình mạch do viêm tụy cấp với tỷ lệ thành công và độ an toàn rất cao.

Theo Zing