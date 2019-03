Bệnh nhân vào viện rỗng túi, không người thân, bác sĩ vẫn "nài nỉ" được cứu ngay lúc sáng sớm

Cụ được đưa đến Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí (Quảng Ninh). Qua thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhân bị đột quỵ não, cần phải can thiệp ngay. Lúc này, bệnh nhân không có gia đình, người thân mà chỉ có hai người hàng xóm đi cùng.

Từ lúc bệnh nhân có dấu hiệu chuyển đến bệnh viện chỉ khoảng 1 giờ 30 phút. Về nguyên tắc cấp cứu, người bệnh đột quỵ đến bệnh viện trong thời gian "vàng" (4-6 tiếng) có thể cứu sống và hồi phục ổn.

Vào viện khi liệt nửa người trái do đột quỵ, cụ bà ở Tuyên Quang được các bác sĩ can thiệp kịp thời, nay đã bình phục, tay trái đã tự giơ lên cao. Ảnh: Võ Thu

Tuy nhiên, trao đổi qua điện thoại với BS Phạm Thanh Tùng - người tiếp nhận ca cấp cứu, gia đình muốn chuyển bệnh nhân lên Hà Nội. Các bác sĩ đã phải giải thích rất nhiều lần, thậm chí nài nỉ gia đình nên cho bệnh nhân can thiệp ở đây. Có lúc, các bác sĩ đã đặt bút ký giấy chuyển viện, nhưng vẫn tiếp tục đề nghị người nhà suy nghĩ lại.

"Từ Quảng Ninh lên Hà Nội ít nhất phải mất 2h đồng hồ, nếu quá thời gian vàng, can thiệp thế nào thì hiệu quả cũng không cao, thậm chí khó có thể can thiệp được nữa. Bệnh nhân dù được cứu sống nhưng sẽ có thể để lại di chứng nặng nề" - BS Tùng nói.

Cuối cùng, qua nhiều cuộc điện thoại, gia đình cũng đồng ý để bệnh nhân ở lại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

"Vì vào cấp cứu bất ngờ, bệnh nhân chưa đóng viện phí, không có người nhà ký cam kết trước can thiệp, song các bác sĩ vẫn quyết định không chờ người nhà mà phải cứu bệnh nhân ngay lập tức. Lúc người nhà đến thì cuộc can thiệp đã hoàn tất" - BS Tùng nhớ lại.

Bà cụ được điều trị theo phác đồ dùng thuốc tiêu sợi huyết và nong mạch máu tắc. Thuốc tiêu sợi huyết khối đường tĩnh mạch có tác dụng tối ưu với bệnh nhân nhồi máu cấp tính trước 4 tiếng, còn với can thiệp mạch thì thời gian tối đa là 6 tiếng.

Can thiệp thành công, bệnh nhân đang được theo dõi và hồi phục chức năng, không để lại di chứng. "Bệnh nhân may mắn khi nhập viện và can thiệp trong giai đoạn vàng. Đây là chìa khóa quyết định thành công cho cuộc điều trị. Đến nay, bệnh nhân đã phục hồi, sẽ có thể tự làm những sinh hoạt hàng ngày như cầm viên thuốc uống, đi lại... " - vị bác sĩ trẻ này cho biết.

Mỗi năm Việt Nam có khoảng 200.000 ca mắc mới đột quỵ, 50% trong số đó tử vong. Nếu may mắn được cứu sống, nhiều bệnh nhân đối diện nguy cơ tàn phế do các biến chứng như rối loạn nhận thức, mất khả năng vận động, nhiễm trùng đường tiết niệu, khó khăn trong việc nói hoặc nuốt, rối loạn tâm lý... ​

BS Phạm Thanh Tùng khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu đột quỵ nhồi máu não như đau đầu, nôn, méo miệng, yếu liệt tay chân, ngôn ngữ bất thường, rối loạn ý thức... cần lập tức đưa người bệnh đến cơ sở y tế để được điều trị sớm nhất.

Tại Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí (một bệnh viện của Bộ Y tế đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh), chuyện mổ, cấp cứu khi bệnh nhân chưa đóng viện phí là rất bình thường. BS Trần Viết Tiệp, Giám đốc Bệnh viện cho biết, một ca can thiệp, cấp cứu cho cụ bà đột quỵ trên đây mất khoảng 80 triệu đồng.

Nhiều trường hợp vào viện, bác sĩ biết rõ là khó khăn vẫn quyết "Cứu đã, viện phí tính sau", bởi bệnh nhân dù "vận động" khắp họ hàng, người quen cũng chỉ được 20 triệu, số tiền 60 triệu còn lại "bệnh viện tự lo". Do đó, bệnh viện đã thành lập quỹ nhân ái, hỗ trợ người bệnh để họ yên tâm điều trị, số tiền lên tới hàng tỷ đồng/năm.

Thời gian qua, Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí, đã phát triển nhiều kỹ thuật cao, làm chủ được nhiều kỹ thuật mới, đảm bảo khám chữa bệnh cho người dân, giảm tải cho tuyến trên và giúp người bệnh không phải đi lại, tốn kém.

Bệnh viện thường xuyên lấy phiếu đánh giá từ người bệnh, tỷ lệ hài lòng là 92%. Hiện, bệnh viện cũng đang triển khai thí điểm các nền tảng thực hiện bệnh án điện tử theo quy định của Bộ Y tế. Dự kiến đến quý 2/2019 sẽ đưa vào thực hiện.

Võ Thu