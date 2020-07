Bệnh nhân điều trị 14 ngày qua ở Bệnh viện C Đà Nẵng không được xuất viện

Bệnh nhân 57 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Ngày 20/7, bệnh nhân sốt, ho, đàm nhiều nên đến khám tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm phổi do vi trùng không phân loại nơi khác và được nhập viện Khoa Nội hô hấp - Bệnh viện C Đà Nẵng.

Tại Bệnh viện C Đà Nẵng, bệnh nhân được chỉ định lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm sàng lọc lần 1 ngày 23/7 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Trong tối 23/7, CDC Đà Nẵng đã gửi mẫu vào Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm khẳng định. Đến sáng 24/7, Viện Pasteur Nha Trang kết luận bệnh nhân dương tính. Cũng trong buổi sáng 24/7, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.