Bệnh nhân COVID-19 thứ 29 tử vong

Ngày 26/8, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp bệnh nhân COVID-19 tử vong. Đây là ca tử vong thứ 29 tại Việt Nam kể từ khi có dịch.



Người tử vong là bệnh nhân 827, nam, 66 tuổi, địa chỉ ở huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi; có tiền sử tăng huyết áp trên bệnh nhân tai biến mạch máu não cũ (1 năm), suy thận mạn, chạy thận nhân tạo chu kỳ.

Ảnh minh hoạ

Sáng 26/8, bệnh nhân tử vong, chẩn đoán nguyên nhân do biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng do viêm phổi nặng biến chứng ARDS (hội chứng suy hô hấp cấp) do SARS-CoV-2 trên bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối.

Trước đó, bệnh nhân được điều trị tại Khoa Nội - Tiết niệu, Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 16/7. Tới ngày 8/8, bệnh nhân xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2, chuyển Bệnh viện Hoà Vang điều trị.

Những ngày sau đó, bệnh nhân liên tục trong tình trạng suy hô hấp, tổn thương phổi lan tỏa hai bên. Bệnh nhân nhiều lần được đưa ra hội chẩn trực tuyến toàn quốc với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành ở các bệnh viện và Hội đồng chuyên môn để điều chỉnh các phác đồ điều trị nhưng bệnh không tiến triển.

Võ Thu