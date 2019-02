Bệnh dịch từng khiến hơn 100 trẻ tử vong năm 2014 đang quay lại Thủ đô

Sở Y tế Hà Nội ngày 19/2 cho biết, trong tuần qua, trên địa bàn thành phố ghi nhận 78 ca mắc sởi, nâng tổng số ca mắc sởi từ đầu năm 2019 đến nay lên 192 ca. Trong khi đó, 2 tháng đầu năm 2018, thành phố mới ghi nhận 22 ca mắc sởi. Nghĩa là số ca mắc sởi thời điểm hiện tại so với cùng kỳ 2018 là gấp gần 9 lần, tăng xấp xỉ 800%.

Con số này cao hơn cả hơn 1 tháng đầu năm 2014 với hơn 40 ca dương tính với sởi - thời điểm Thủ đô khởi phát dịch sởi kinh hoàng. Năm 2014, dịch sởi hoành hành cả nước với hơn 100 trẻ tử vong. Năm 2019 được dự báo là năm bắt đầu bước vào chu kỳ dịch sởi sau 5 năm.

PGS.TS Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dịch sởi đang gia tăng trên toàn cầu và đang được cân nhắc như là một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng.



Cũng theo WHO, hiện chưa có sự thay đổi về kiểu gen của virus sởi ở Việt Nam và trên thế giới. Nguyên nhân dịch sởi gia tăng và lan rộng là do tỷ lệ bao phủ vaccine sởi không đạt tại nhiều nước và gia tăng sự di chuyển, giao lưu toàn cầu.



Tại Hà Nội cũng như các tỉnh, thành phố khác trong cả nước, số ca mắc sởi đang có xu hướng gia tăng. Mặc dù tỷ lệ tiêm vaccine phòng bệnh sởi - rubella cho trẻ từ 1- 5 tuổi trên toàn thành phố đã đạt 96,13% nhưng hiện còn một số đơn vị có tỷ lệ tiêm chưa đạt yêu cầu trên quy mô phường, xã như: phường Đội Cấn (quận Ba Đình) tỷ lệ tiêm là 64,1%; phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) tỷ lệ tiêm là 82,6%; 17/21 phường của quận Đống Đa có tỷ lệ tiêm dưới 95%.



Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo người dân cần chủ động trong việc vệ sinh môi trường khử khuẩn, nâng cao sức đề kháng của cơ thể, đồng thời đi tiêm chủng đầy đủ vaccine phòng sởi.



Từ đầu năm đến nay, dịch sởi bùng phát mạnh, nguyên nhân một phần do phụ huynh chủ quan, số khác "tẩy chay" vaccine. Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, ngay trong những tuần đầu năm 2019, tình hình dịch bệnh sởi tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng tại nhiều nước trên thế giới, đặc biệt tại Ukraina và Hoa Kỳ. Tại Hoa Kỳ, bệnh quay lại sau 20 năm nước này công bố loại trừ bệnh sởi.



Ngay trong nước, số ca mắc sởi cũng tăng rất nhanh. Các ca mắc sởi không chỉ là trẻ em mà có cả người lớn và trẻ chưa đến tuổi tiêm phòng, tức dưới 9 tháng tuổi. Một trong những nguyên nhân được xác định là do miễn dịch cộng đồng thấp.

Để chủ động phòng bệnh sởi, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần:



Chủ động đưa con em từ 9 tháng tuổi chưa tiêm vắc xin sởi hoặc từ 18 tháng tuổi chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin sởi đến trạm y tế xã, phường để tiêm vắc xin phòng sởi.



Khi phát hiện có các dấu hiệu sốt, ho, chảy nước mũi, phát ban cần sớm đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để kịp thời khám, điều trị phòng các biến chứng và diễn biến nặng của bệnh sởi, hạn chế đưa trẻ tới các bệnh viện lớn nhằm tránh tình trạng lây nhiễm sởi từ bệnh viện.



Bệnh sởi rất dễ lây, không cho trẻ đến gần, tiếp xúc với các trẻ nghi mắc sởi. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng khi chăm sóc trẻ và đảm bảo các biện pháp về tăng cường dinh dưỡng cho trẻ.

V.Thu