Bé trai Hà Nội 22 tháng tuổi tử vong sau 15 phút truyền dịch ở phòng khám tư: Bác sĩ vượt quyền được cấp phép

Cuối giờ chiều 17/10, TS Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, liên quan tới vụ việc bệnh nhi 22 tháng tuổi tử vong sau khi truyền dịch tại phòng khám tư ở quận Long Biên, Sở đã có báo cáo khẩn gửi UBND TP Hà Nội.

Theo đó, ngày 16/10, Sở có nhận được báo cáo của BVĐk Đức Giang về việc tiếp nhận trường hợp bé Nguyễn G.B (SN 1/12/2016) tử vong trước viện sau khi khám bệnh và điều trị tại phòng khám chuyên khoa Nội (địa chỉ 392 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, Long Biên).

Công an đã niêm phong phòng khám này, Sở Y tế đã đình chỉ hoạt động phòng khám.

Trước đó, ngày 15/10, bé Nguyễn G.B (thôn Lại Hoàng, xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội) được bố mẹ đưa đến khám tại phòng khám có địa chỉ trên, của BS Nguyễn Thị Kim Cúc, với các biểu hiện như ho, sốt.

Tại đây, bé được BS Cúc kê đơn điều trị uống thuốc tại nhà. Sau khi uống 1 ngày, bệnh nhân không đỡ, kèm theo bị tiêu chảy, nôn nhiều lần nên gia đình đem bé tái khám tại phòng khám BS Cúc vào khoảng 16h20 ngày 16/10.

Lúc này, bé G.B được BS Cúc khám, trực tiếp truyền dịch Ringer Lactat. Sau truyền dịch 15 phút, bệnh nhi có dấu hiệu tím tái, BS Cúc lập tức rút kim truyền, trực tiếp cùng gia đình đưa bệnh nhân vào cấp cứu ở BVĐK Đức Giang.

Lúc 17h40, bệnh nhi G.B nhập viện tại Khoa Cấp cứu, BVĐK Đức Giang với dấu hiệu ngừng thở, ngừng tim, không đo được mạch, huyết áp, đồng tử giãn, không phản xạ ánh sáng.

Bé được cấp cứu theo phác đồ cấp cứu ngừng tim. Sau gần 1 tiếng vào viện, không có kết quả, bé được chẩn đoán tử vong ngoại viện.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, BS Nguyễn Văn Thường, Giám đốc BVĐK Đức Giang cho biết, nguyên nhân ban đầu có thể có 4 nhóm nguyên nhân:

Trước hết, có thể nghĩ đến nguyên nhân do sốc giảm thể tích, do bé đi ngoài 20 lần (hôm 16/10), mỗi lần tràn bỉm chưa kể nôn trớ nhiều. Trong khi trẻ em nếu mất nước trên 10% là có thể tử vong.

Thứ 2 có thể nghĩ đến là viêm cơ tim cấp, do có điều bất thường là khi vào viện bé có gan to ngang rốn trong khi bình thường trẻ con gan mấp mé mạn sườn thôi, có thể bé bị sốt, tiêu chảy có thể do virus khiến viêm cơ tim, đều có thể gây tử vong.

Thứ 3, có thể bé do nôn trớ, trong quá trình truyền dịch bé khóc, sặc. Đó là do khi bác sĩ cấp cứu đặt nội khí quản cho ống vào phổi hút ra nhiều sữa trong đó. Cuối cùng, không thể loại trừ nguyên nhân sốc do truyền dịch.

Đình chỉ hoạt động phòng khám

Hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận Long Biên đã phối hợp với đơn vị thẩm quyền để thực hiện thủ tục pháp y với bệnh nhi. Toàn bộ hồ sơ, tài liệu, thuốc, vật tư liên quan đến việc khám , điều trị của bệnh nhi tại phòng khám đã được cơ quan Công an Quận Long Biên niêm phong, phục vụ điều tra.

TS Hiền cho hay, Phòng khám của BS Kim Cúc có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ năm 2012, được Sở Y tế Hà Nội cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cùng năm này.

Phòng khám này có 2 nhân sự là BS Nguyễn Thị Kim Cúc, đã được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh năm 2012, chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phòng khám. Cùng đó còn có y sĩ Đinh Thị Hằng Nga là nhân viên hợp đồng.

Phòng khám được cấp phép hoạt động trong phạm vi: Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh nội khoa thông thường; không làm các thủ thuật chuyên khoa.

Tuy nhiên, phòng khám này thực hiện việc truyền dịch cho người bệnh là vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp phép.

“Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ việc, ngày 17/10 Sở Y tế Hà Nội đã ban hành quyết định số 2137 đình chỉ hoạt động khám, chữa bệnh của phòng khám BS Kim Cúc” – TS Hiền cho hay.

Võ Thu