Bé trai 6 tuổi vỡ gan vì ngã từ trên cây

Bệnh nhi là bé Sùng A.C, ở Lai Châu. Tai nạn xảy ra hôm 9/11. Một cành cây chọc vào mạn sườn phải khiến trẻ đau bụng nhiều kèm chảy máu nhiều vị trí tổn thương.

Khi đưa con đến Bệnh viện tỉnh Lai Châu cấp cứu, gia đình được các bác sĩ thông báo cháu bé chấn thương gan độ IV. Ngày 11/11, bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Bệnh nhi bị vỡ gan do ngã từ trên cây. Ảnh: BVCC

Khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ tại khoa Điều trị tích cực Ngoại, Bệnh viện Nhi TW đã tiến hành hồi sức cho trẻ, truyền máu và chụp phim CT 128 dãy.

Kết quả trên phim chụp cho thấy gan phải của bé C có ổ đụng dập, có tổn thương động mạch và tĩnh mạch gan. Các bác sĩ đi đến thống nhất phẫu thuật cấp cứu cho bé C.

Chia sẻ về trường hợp bệnh nhân C, TS Phạm Duy Hiền - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, kiêm trưởng khoa Ngoại tổng hợp, đồng thời cũng là người trực tiếp phẫu thuật cho bé C cho biết tổn thương gan phức tạp, các bác sĩ nhận thấy lá gan không thể bảo tồn nên quyết định phẫu thuật cắt gan phải để cứu bé C. Ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ căng thẳng.

12 ngày sau phẫu thuật, bé trai vẫn rất yếu, phải chăm sóc tích cực. Tình trạng nguy hiểm vẫn còn bởi bé bị suy gan, suy thận, rối loạn đông máu. Tại khoa Điều trị tích cực Ngoại, bệnh nhi được các bác sĩ tiến hành hồi sức hô hấp, hồi sức tuần hoàn, điều trị suy thận bằng lọc máu, điều trị suy gan, truyền các chế phẩm máu để điều trị rối loạn đông máu…

May mắn, sau thời gian được các bác sĩ tích cực chăm sóc, hiện tại bé C đã qua giai đoạn nguy kịch. Cháu tỉnh táo, có thể tự thở và nói chuyện được. Các chỉ số xét nghiệm của trẻ trở về bình thường. Cháu đang được chăm sóc tại khoa Ngoại tổng hợp.

Võ Thu