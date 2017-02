Bé trai 2 tuổi bị đạn bi súng hơi cồn găm vào hốc mắt

Đang chơi đùa với bé Y Khương M’Lô (2 tuổi, đồng bào Ê Đê, ngụ huyện Krông Búk, Đắk Lắk), người cậu cầm chiếc súng hơi cồn tự chế (thường dùng để săn thú) nhắm thẳng vào người cháu trai và bóp cò.

Vết thương do viên đạn bi từ súng hơi cồn gây ra cho bé trai

Ngay sau tiếng nổ chát chúa, viên đạn bi trong súng văng ra găm thẳng vào mặt bé trai trong sự ngỡ ngàng của người thân.

Khi ấy, bố mẹ bé đang làm rẫy biết chuyện liền ôm con với mặt đầy máu chạy vào Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ rồi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu.

Trước tình trạng nguy hiểm, bệnh nhi nhanh chóng được chuyển xuống Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) chữa trị.

Theo bác sĩ Trần Châu Thái – Trưởng đơn vị mắt Bệnh viện Nhi Đồng 1, qua thăm khám và kiểm tra hình ảnh cho thấy, viên bi có đường kính 1,5 cm đã xuyên vào hốc mắt phải, nằm phía sau nhãn cầu, đẩy nhãn cầu lệch ra ngoài.

"May mắn cho bé là viên đạn bi găm vào hốc mắt không gây vỡ nhãn cầu" – BS Thái nói và cho biết sau hội chẩn với khoa Tai mũi họng đã nhanh chóng phẫu thuật cho bệnh nhi.

Bởi viên bi tiếp giáp với xoang hàm bên phải, gây tổn thương nhẹ xoang hàm, làm trầy cạnh nhãn cầu. Vị trí viên bi nằm gần đỉnh hốc mắt, nguy cơ tổn thương dây thần kinh thị giác.

Ê-kíp bác sĩ vén nhãn cầu để viên đạn bi lộ ra rồi tiến hành lấy ra. Các thao tác được thực hiện hết sức tỉ mẫn, tránh tác động đến dây thần kinh thị giác, mạch máu.

Viên bi có đường kính 1,5 cm găm vào mắt cậu bé

BS Thái chia sẻ, viên đạn bi có đường kính 1,5cm được lấy thành công ra ngoài mà bệnh nhi không bị tổn thương thần kinh thị giác, không vỡ nhãn cầu, không tổn thương xoang.

Sau mổ, một ống dẫn lưu nhỏ đã được đặt vào hốc mắt bệnh nhi để giải phóng dịch, tránh gây nhiễm trùng.

Hiện vết thương của bé trai đang phục hồi tốt và dự kiến có thể xuất viện trong thời gian tới.

Trưởng đơn vị mắt Bệnh viện Nhi Đồng 1 thông tin thêm, trước đây, có trường hợp một học sinh ở Tây Ninh tới cấp cứu với 1/2 cây bút bi bị gãy nằm trong hốc mắt.

Theo gia đình, trong lúc chơi đùa với nhau trong lớp, người bạn không may bị ngã và cây bút bi đang cầm trên tay găm vào mắt người đối diện. Học sinh bị nạn cũng may mắn giữ lại được thị lực sau phẫu thuật.

Bs Thái khuyến cáo tổn thương mắt là tai nạn rất nguy hiểm có thể cướp đi thị lực của bệnh nhi. Các bậc phụ huynh cần quan tâm đến con em mình, giúp bé tránh xa các trò chơi súng đạn bắn bi hoặc súng tự chế.

Nếu chẳng may gặp phải các tai nạn do súng đạn tự chế, đạn hỏa khí, dị vật hốc mắt…thì sơ cứu qua rồi nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ, can thiệp kịp thời.

