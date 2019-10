Đau thượng vị suốt 2 tuần, bé trai vào viện phát hiện khối bã thức ăn "khủng"

Tại bệnh viện, kết quả khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh cho thấy: Tại vị trí dạ dày bệnh nhi có 1 khối bã thức ăn nằm ở thân vị dạ dày, mật độ chắc. Qua hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán: Bệnh nhi bị tắc ruột do bã thức ăn vùng dạ dày và chỉ định phẫu thuật nội soi điều trị tắc ruột do bã thức ăn; phương pháp gây mê nội khí quản để điều trị tắc ruột cho bệnh nhi.

Ca phẫu thuật diễn ra trong khoảng hơn 30 phút, các bác sĩ tiến hành dùng dao siêu âm mở dọc mặt trước thân vị dày khoảng 8cm, lấy ra 1 khối bã thức ăn màu vàng nâu, kích thước khoảng 10x8cm cho trẻ.

Hiện tại sức khỏe bệnh nhi đã ổn định và sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Thành, Khoa Ngoại chuyên khoa, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cho biết: Tắc ruột do bã thức ăn nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn tới hậu quả mất nước, rối loạn điện giải, mất thăng bằng kiềm toan, bụng chướng, ảnh hưởng đến hô hấp và có thể diễn biến xấu. Để tránh tắc ruột do thức ăn, trong chế độ ăn uống hằng ngày, tránh ăn quá nhiều thức ăn khó tiêu, thức ăn có chất xơ (rau củ, trái cây) với lượng quá nhiều cùng một lúc để tránh nguy cơ tắc ruột do bã thức ăn.

Nếu có các triệu chứng đau, chướng bụng bất thường, người bệnh nên đến các cơ sở y tế uy tín để xác định chính xác nguyên nhân gây bệnh, tránh những hậu quả đáng tiếc do tự ý điều trị hoặc chậm trễ đến bệnh viện.

Theo VTV