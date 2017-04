Bé gái 855g tăng cân gấp đôi, khỏe mạnh xuất viện

Sáng 25/4, bé gái con của chị Trương Thị Hoa Mỹ (quê ở Vĩnh Long) đã được Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) cho xuất viện. Trước đó, bé gái ra đời trong tình trạng non tháng cực nhẹ cân ở tuần thai thứ 31, chỉ vọn vẹn 855g và mắc dị tật tim bẩm sinh – hẹp eo động mạch chủ. Lần đầu tiên, ê kíp phẫu thuật của bệnh viện do bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc trực tiếp chủ trì đã sử dụng phòng phẫu thuật tim dành riêng cho trẻ sơ sinh và giải quyết dị tật tim cho bé trong vòng 21 phút đồng hồ. Ca phẫu thuật tuy ngắn nhưng là thử thách vô cùng lớn của các bác sĩ, bởi cháu bé quá nhỏ và yếu, mắc nhiều nguy cơ của trẻ non tháng, nhẹ cân.

Chị Trương Thị Hoa Mỹ (phải) hết sức vui mừng khi con được xuất viện

Đến nay, sau 6 tuần tiếp tục chiến đấu tại Khoa Hồi sức sơ sinh, cháu bé đã đạt đến mốc tuổi của một bé sơ sinh đủ tháng thông thường – tức 37 tuần, cân nặng cũng tăng lên gấp đôi (1,740 kg) và tình trạng sức khỏe ổn định, đủ tiêu chuẩn để được xuất viện. Theo TS-BS Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc bệnh viện, gia đình cháu bé rất vui mừng. “Hôm qua, bà ngoại cháu đã đem 2 lẵng hoa đến tặng bệnh viện và khoa Hồi sức sơ sinh. Bà tâm sự rằng, bản thân bà cũng không ngờ đứa cháu nhỏ xíu này có thể vượt qua, và cho rằng các bác sĩ đã làm được một điều kỳ diệu”- BS Hùng kể.

Một vài người trong số hàng chục bác sĩ đã tham gia cứu bé gái con chị Hoa Mỹ

Theo ThS-BS Phạm Thị Thanh Tâm, Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh, cháu bé sẽ tiếp tục được tái khám nhiều lần nữa và do bà trực tiếp thăm khám, theo dõi. Mục tiêu đầu tiên là cho đến 9 tháng tuổi, bé phải đạt được mức phát triển tương đương với cháu bé thông thường. Hiện nay, cho dù cân nặng của bé đã tăng gấp đôi so với khi ra đời nhưng vẫn còn ít so với một đứa bé bình thường (cân nặng phải ít nhất 2,5 kg lúc chào đời). Đồng thời, bé cần được theo dõi các vấn đề thường gặp ở trẻ sinh non như bệnh lý về võng mạc, thính lực, sức đề kháng kém, dễ nhiễm trùng… Gia đình đã được hướng dẫn những bước theo dõi và chăm sóc đặc biệt cho trẻ để bảo vệ trẻ khỏi các nguy cơ của trẻ non tháng cũng như giúp bé sớm đạt được thể trạng tương đương với các bé bình thường.

Chị Hoa Mỹ đọc tấm thiệp cảm ơn các bác sĩ đã cứu sống con chị

Ca mổ tim kỳ diệu và quá trình hồi sức đầy cam go đã nhận được nhiều sự khuyến khích từ phía các cấp lãnh đạo. Vừa qua, bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TP HCM cũng đã đến bệnh viện khen thưởng cho ê kíp điều trị cho bé gái.

Các bác sĩ cũng cho biết thêm, khoảng 10 ngày sau ca mổ cho bé gái này, một cháu bé sinh non, nhẹ cân khác chỉ nặng 750g cũng đã được phẫu thuật dị tật tim thành công, hiện vừa cai được máy thở. Thông tin chi tiết về ca bệnh này sẽ được chia sẻ với cộng đồng sau, khi cháu bé hoàn toàn ổn định.

Theo Anh Thư/Người LĐ