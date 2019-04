TS. BS Phạm Thị Việt Dung (khoa Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội) cho biết, mới đây ê-kíp đầu ngành về phẫu thuật tạo hình do GS Trần Thiết Sơn của Bệnh viện Xanh Pôn) và ê-kíp gây mê hồi sức của Bệnh viện Việt Đức đã phối hợp phẫu thuật tạo hình thành công cho ca mổ khó sẹo dính cổ - cằm này. Ca mổ thực hiện với sự hỗ trợ chi phí của nhóm thiện nguyện “Bản Em”.

Bé gái đã 4 tuổi, bị sẹo di chứng bỏng lửa từ khi 1 tuổi vùng cổ. Sẹo gây dính vùng cổ cằm, khiến bé không thể ngửa cổ được. Do sẹo bỏng đã làm co hẹp miệng của bé, khối sẹo lớn dính tịt cằm vào cổ, ngực khiến cho bé không thể ngửa cổ, rất khó khăn cho việc bác sĩ đặt ống nội khí quản vào đường thở khi gây mê.

Sau khi cắt bỏ sẹo sẽ để lại một khuyết da, lộ các cấu trúc ở cổ cằm với diện tích rất lớn. Việc che phủ tổn khuyết, hạn chế sự co kéo tái phát trên cơ thể bệnh nhi nhỏ tuổi cũng là một bài toán khó cho các phẫu thuật viên tạo hình.

Nhận định đây là một ca bệnh khó cả về mặt phẫu thuật và gây mê hồi sức, các bác sĩ đã hội chẩn kỹ để đưa ra phương pháp tối ưu cho trường hợp này.

Nếu không mổ sẹo dính cổ cằm sớm thì cơ thể sẽ bị co rút theo. Ảnh minh họa.

Các bác sĩ gây mê đã phải sử dụng máy nội soi ống mềm để đặt ống cho bệnh nhi. Tiếp đó, ê-kíp phẫu thuật tạo hình do GS Trần Thiết Sơn (Bệnh viện Xanh Pôn) là trưởng ê-kíp đã mổ giải phóng sẹo co dính vùng cổ và tạo hình che phủ bằng vạt da cân thượng đòn (vùng da ở vai). Ca mổ phức tạp đã thành công. Hiện tại sau mổ 3 ngày, toàn trạng bé hoàn toàn ổn định, có thể ngửa và quay cổ. Sau này, bé vẫn còn phải trải qua một số lần phẫu thuật nữa để giải quyết những vùng sẹo bỏng còn lại.

TS. BS Phạm Thị Việt Dung trong ê-kíp phẫu thuật cho biết, với những vết bỏng tổn thương sâu đến hết lớp da thường để lại một sẹo xơ có tính chất co rút. Nếu không may bỏng ở các cơ quan nổi như mắt, mũi miệng, cơ quan sinh dục…sẽ gây tổn thương, co kéo và biến dạng các cơ quan. Khi bỏng ở các vùng liên quan đến vận động, như cổ, khớp ở nách, khuỷu, háng, các kẽ ngón hay khớp ngón … tổn thương bỏng thường để lại các di chứng dính, cứng các khớp làm bệnh nhân không thể vận động.

Những tổn thương này đặc biệt ảnh hưởng rất lớn ở trẻ nhỏ vì trong khi các vùng khác lớn, phát triển nhanh chóng theo thời gian thì vùng tổn thương bỏng lại bị sẹo co rút, sẹo dính cản trở sự phát triển, lâu dần sẽ làm cho hiện tượng co kéo biến dạng các cơ quan lân cận ngày càng nghiêm trọng và gây biến dạng xương khớp nơi có sẹo bỏng.

Ca phẫu thuật tạo hình đã mổ khối sẹo lớn dính tịt cằm vào cổ, ngực khiến bé 4 tuổi không thể ngửa cổ. Ảnh: Bệnh viên cung cấp.

Các bác sĩ đã gặp nhiều trường hợp trẻ bị bỏng từ nhỏ ở vùng mặt, cổ đã dẫn tới tình trạng cổ vẹo một bên, dính vào ngực, không thể xoay trở, cột sống cổ bị ảnh hưởng nặng, hai bên vai phát triển không đồng đều, các cơ quan trên mặt như mắt, miệng… cũng bị xô lệch do co kéo.

Giải quyết di chứng càng chậm trễ, nguy cơ “gánh” tật vận động vì bỏng càng cao. Vì thế những di chứng bỏng ảnh hưởng tới chức năng và vận động cần được phẫu thuật sớm.

Uyển Hương