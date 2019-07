Bé gái 2 tuổi ngủ mê mệt phải nhập viện vì... nghịch vỉ thuốc ngủ

Theo gia đình, cháu đã nghịch vỉ thuốc ngủ Rotunda, lấy 3 viên nhét vào miệng và nhai. Khi gia đình phát hiện ra thì cháu đã ngủ li bì và vội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Huyện Hoài Đức. Sau đó, bệnh nhi được chuyển tiếp đến Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành rửa dạ dày, cho uống than hoạt tính và truyền dịch cho bệnh nhi. Sau đó, tình trạng bệnh nhi ổn định và được cho xuất viện.

Theo bác sĩ Cao Thu Quế, Khoa cấp cứu, việc ngộ độc do uống nhầm thuốc dễ xảy ra do nhiều loại thuốc có màu sắc bắt mắt khiến trẻ dễ nhầm là kẹo. Bên cạnh đó, không ít phụ huynh lại để thuốc trong tầm với của trẻ, nhất là các loại thuốc an thần.

Cũng theo bác sĩ Quế, trẻ uống nhầm thuốc vô cùng nguy hiểm, có thể gây rối loạn nhịp tim. Ngoài ra, việc uống nhầm thuốc có thể gây tình trạng hôn mê sâu dẫn đến nguy cơ tử vong nếu không cấp cứu kịp thời.

Xử trí khi trẻ uống nhầm thuốc

Theo các chuyên gia, khi biết con bị ngộ độc thuốc, cần giữ trẻ ở tư thế ngồi hoặc đứng để các chất trong dạ dày không trào lên thực quản. Không đặt trẻ ở tư thế nằm. Nếu đang còn tỉnh, bất kể là đã uống nhầm loại gì cũng cần nhanh chóng gây nôn bằng cách móc họng. Đồng thời, cho trẻ uống nhiều nước ấm rồi lại tiếp tục móc họng gây nôn nhằm rửa sạch dạ dày, giải độc ra khỏi cơ thể, giảm bớt tác hại của thuốc hay hóa chất. Trong trường hợp bé hôn mê, co giật thì không nên gây nôn.

Sau sơ cứu ban đầu cần nhanh chóng đưa nạn nhân tới bệnh viện ngay để được các bác sĩ tiếp tục cấp cứu, giải độc. Mang theo vỏ loại thuốc hoặc chai hóa chất mà người bệnh đã uống nhầm để các bác sĩ có hướng xử lý kịp thời và chính xác.

Để phòng tránh hậu quả của việc uống nhầm hóa chất cần:

- Để các loại thuốc, hóa chất xa tầm tay của trẻ. Tốt nhất là để ở những hộp riêng, có khóa, không để trẻ em lấy được.

- Không nên đựng hóa chất trong vỏ chai đựng nước uống như lavie, vital… nhằm tránh các nhầm lẫn có thể xảy ra. Các chai, lọ đựng hóa chất nên dán chú thích rõ ràng, đặt xa tầm tay trẻ em.

- Nên tránh tái sử dụng những chai nhựa màu, vỏ đục, khó quan sát màu sắc của chất bên trong để đựng hóa chất.

- Không đựng các đồ uống vào các chai lọ vốn là bao bì đựng hóa chất.

- Không để chung thuốc uống với những thuốc khử khuẩn, dùng ngoài.

Theo VTV