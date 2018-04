Bé 22 tháng tuổi tím tái, nguy kịch vì hóc giấy ăn

Dị vật được gắp ra sau phẫu thuật.

Bác sĩ Trịnh Thanh Hưng, khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận một trường hợp bị hóc giấy ăn hi hữu. Bệnh nhi N.V.T.Đ (22 tháng tuổi, tại Nghệ An) vào viện trong tình trạng ho nhiều, khó thở, tím tái. Qua khám lâm sàng và những triệu chứng ban đầu, bác sĩ nghi ngờ bệnh nhi bị viêm phổi, phim chụp cho thấy toàn bộ phổi bên trái bị mờ.

Mẹ bệnh nhi này cho hay một ngày trước, bé Đ. vẫn chơi đùa bình thường. Sau một ngày bệnh, bé chuyển biến xấu gia đình không biết rõ nguyên nhân.

“Vào buổi sáng con tôi vẫn chơi bình thường tới khoảng 17h chiều bé ho nhiều. Khi thấy con ho nhiều tôi chỉ nghĩ bé bị cảm lạnh thông thường. Tuy nhiên, tới 12 giờ trưa ngày hôm sau con đột nhiên tím tái, khó thở gia đình vội vã đưa vào viện cấp cứu. Tôi không hiểu vì sao chỉ sau một đêm mà tình trạng bệnh của con tôi lại chuyển biến xấu tới như vậy”, mẹ bé Đ. nói.

Bác sĩ Thanh Hưng cho biết sau khi khai thác sâu thêm tiền sử bệnh, người nhà cho biết có một hôm cháu chơi với giấy nên nên bác sĩ nghi ngờ bé có thể mắc dị vật giấy ăn.

Bệnh nhi được soi bằng ống mềm để kiểm tra đường thở bên phải và bên trái, và phát hiện có khối trắng tắc nghẽn. Các bác sĩ nghi ngờ viêm mủ đặc và thực hiện kỹ thuật hút cho bệnh nhi nhưng không được. Sau đó, các bác sĩ đã phải chuyển sang nội soi bằng ống cứng và kéo ra được một dải giấy ăn dài. Sau đó, bệnh nhi tiếp tục được đưa ống mềm vào kiểm tra tiếp tại các phế quản vẫn còn dị vật (giấy ăn).

“Đây là ca hóc dị vật giấy ăn rất hi hữu, lần đầu gặp ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, vì từ trước đây hầu hết di vật là các loại hạt (hạt hướng dương, hạt dưa, hạt na…) và đồ chơi”, bác sĩ Thanh Hưng nói.

May mắn, bé được phát hiện dị vật kịp thời, nếu không có thể nguy hiểm tới tính mạng. Hiện bé chỉ còn ho nhiều, không khó thở nhưng vẫn còn tình trạng viêm do giấy bẩn.

Theo Zing