Bé 2 tháng tuổi ở viện Nhi T.Ư nghi liên quan đến 2 thi thể mới phát hiện ở đám cháy nhà ông Hiệp khùng

Tối qua (21/9), 4 ngày sau vụ cháy kinh hoàng gần Bệnh viện Nhi Trung ương, Công an quận Ba Đình cho biết đã phát hiện 2 thi thể tại hiện trường vụ cháy trên phố Đê La Thành.

Cuối giờ chiều qua, trong lúc dọn dẹp phế liệu tại khu nhà trọ nằm sau dãy nhà mặt đường Đê La Thành, người dân phát hiện hai hộp sọ cùng một số phần thi thể cháy đen ở dưới đống đổ nát. Đây là khu vực thuộc phần đất của ông Nguyễn Thế Hiệp (còn gọi là ông Hiệp "khùng"), chủ khu nhà trọ giá rẻ dành cho bệnh nhân nghèo.

Cơ quan chức năng nói hai thi thể là 2 người lớn chứ không phải một người lớn, một trẻ con như lời đồn.

Cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường để tìm kiếm nạn nhân. Đến 23h30 ngày 21/9, thi thể các nạn nhân đã được đưa ra khỏi hiện trường. Hiện công tác điều tra vẫn đang được khẩn trương tiến hành.

Đáng chú ý, 2 thi thể dù chưa nhận dạng và xác định được danh tính, nhưng cơ quan chức năng thông tin, đây là thi thể của 2 người lớn chứ không phải một người lớn, một trẻ con như tin đồn.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương, sau khi phát hiện có 2 nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn này, bệnh viện đã phối hợp với cơ quan công an và phát hiện một cháu bé 2 tháng tuổi bị suy phổi do sinh non thiếu tháng được chuyển từ tỉnh Phú Thọ lên. Bệnh nhi hiện đang điều trị hồi sức tại bệnh viện này có thể là con của hai thi thể bị chết cháy (đang được xét nghiệm ADN).

Bệnh viện cho biết vẫn đang tập trung vào việc điều trị cho cháu bé.

Trước đó, sau khi vụ cháy xảy ra, Bệnh viện Nhi Trung ương phát hiện có 2 vợ chồng chăm con đang điều trị ở viện này bỗng nhiên mất liên lạc.

Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương cũng đã thông tin và phối hợp với công an phường Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội) để xác minh, tìm kiếm 2 vợ chồng mất tích trên, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả. Trưa 21/9, bệnh viện đã liên hệ được với người thân ở quê của 2 vợ chồng này nhưng họ cũng không liên lạc được với 2 người này.

Trước đó vào khoảng 18h chiều 17/9, người dân phát hiện ngọn lửa bắt đầu bùng cháy từ một hộ gia đình tại số nhà 889 trên đường Đê La Thành (quận Đống Đa, TP Hà Nội) sau đó nhanh chóng lan rộng ra hàng loạt ngôi nhà bên cạnh (Từ số nhà 891 đến 907 và khu vực dốc bệnh viện Nhi Trung ương).

Theo báo của UBND quận Ba Đình, vụ cháy đã làm 19 căn nhà bị cháy, ảnh hưởng đến 31 hộ dân và 99 nhân khẩu. Trong đó, khu trọ giá rẻ của của ông Nguyễn Thế Hiệp bị thiêu rụi.

Nguyên nhân cháy và thiệt hại cụ thể chưa được công bố.

T.Nguyên