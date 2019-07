Bé 1 tuổi bỗng nhiên sưng phù, nóng đỏ cẳng chân chỉ vì một nốt mụn bé xíu

Bé trai 1 tuổi ở Bắc Quang, Hà Giang đến Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) khám với cẳng chân sưng nề, nóng đỏ, nhiều mụn mủ nhỏ màu vàng kèm theo bé sốt 38,5 độ C.

Mẹ bé cho biết khoảng 4 ngày trước, bé bị mọc một nốt mụn nhỏ ở cẳng chân phải. Nghĩ có thể do côn trùng đốt, gia đình không để ý do bé. Tuy nhiên, 2 ngày sau nốt mụn sưng to có mủ trắng, gia đình đắp miếng cao tan vào nốt mụn nhưng tình trạng không đỡ.

Khi bé sốt cao, quấy khóc, ăn kém, cẳng chân phải sưng to, nóng đỏ, mọc thêm nhiều nốt mụn mủ, gia đình đưa bé đến viện khám. Kết quả khám, xét nghiệm cho thấy bé bị viêm mô tế bào - một loại nhiễm trùng da gây đau đớn xảy ra khi vi khuẩn xâm nhập vào da qua các tổn thương như vết xước, vết côn trùng đốt, vết cắn, bỏng,...

Viêm mô tế bào hay gặp nhất là vùng da ở mặt, cẳng chân, tuy nhiên tổn thương này có thể gặp ở bất cứ vùng da nào của cơ thể. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời sẽ dẫn đến nhiễm trùng máu, nguy hiểm đến tính mạng.

Trường hợp bệnh nhi được bố mẹ đưa đến viện kịp thời và đáp ứng thuốc khá tốt nên bé đã được ra viện sau 7 ngày điều trị.

Khi thấy con bị đau vùng bị viêm, da vùng viêm mô tế bào căng, nóng, sưng đỏ, trẻ sốt liên tục, có mụn mủ khu vực viêm, cần nghĩ ngay tới tình trạng viêm mô tế bào. Ở mức độ nghiêm trọng, người bệnh có thể mệt mỏi, chóng mặt , đau đớn, run rẩy, đổ mồ hôi.

Một số yếu tố làm tăng nguy cơ viêm mô tế bào, bao gồm: Vết cắt, vết trầy hoặc vết thương khác trên da; Hệ thống miễn dịch suy yếu; Bệnh tiểu đường; Tiền sử viêm mô tế bào; Sưng cánh tay hoặc chân của bạn; Béo phì

Để phòng ngừa, nếu có một vết xước, côn trùng đốt,.. trên da, hãy làm sạch nó ngay lập tức. Che vết thương của bạn bằng băng, thay băng hàng ngày cho đến khi hình thành vảy. Nếu vết thương nóng đỏ, thoát nước, hoặc đau, đây có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng.

T.Nguyên