Bất thường xuất hiện 3 em bé biến chứng viêm não sau khi mắc bệnh lây cực mạnh qua đường hô hấp

BS Đỗ Thiện Hải - Phó trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận từ 3-15 trẻ nhiễm cúm vào điều trị.

Đây là bệnh do virus cúm gây nên, lây lan rất mạnh qua đường hô hấp. Biểu hiện ban đầu là các bé sốt rất cao (39-40 độ C), nếu xử lý thuốc hạ sốt không tốt sẽ gây tình trạng co giật, ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương.

Ngoài ra, trẻ có thể ho nhiều, chảy nước mắt, nước mũi, đau họng, buồn nôn, khám họng có viêm đỏ, có thể viêm phế quản. Biến chứng hay gặp nhất của cúm là sốt quá cao gây co giật (trên 39,5 độ C), viêm phổi có thể do virus cúm hoặc viêm phổi do bội nhiễm các vi khuẩn khác có trong hầu họng của bệnh nhân.

Một bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương vì cúm. Ảnh: H.V

Hiện Khoa Truyền nhiễm đang điều trị cho hơn 30 trẻ mắc cúm, chiếm tỉ lệ lớn trong các mặt bệnh ở đây. Nhiều trẻ đến viện sau khi sốt rất cao dài ngày không đáp ứng thuốc hạ sốt, có cơn co giật.

Đáng nói, từ đầu năm 2019 đến nay đã có 3 ca biến chứng viêm não sau cúm, tăng cao so với mọi năm bởi trung bình các năm chỉ ghi nhận 1-2 ca. Trong đó, bệnh nhi 5 tuổi nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, sốt cao, nôn khan và đau đầu. Bệnh nhi 2 tuổi sau 3 ngày sốt cao, đến ngày thứ 4 đỡ sốt nhưng lại li bì, chán ăn, ngủ cả ngày không tỉnh.

Sau một thời gian điều trị tích cực, sức khỏe 2 bệnh nhi đã hồi phục và xuất viện. Hiện Khoa Truyền nhiễm đang điều trị cho 1 bệnh nhi biến chứng viêm não sau cúm, đã hồi phục, tỉnh táo hơn, hết tình trạng li bì.

Các bác sĩ cho biết, hiện đang là thời điểm thuận lợi cho các bệnh về đường hô hấp phát triển, trong đó có cúm. Về việc sử dụng thuốc Tamiflu, BS Hải cho rằng, nếu chẩn đoán phát hiện mắc cúm sớm trong vòng 48h đầu, có triệu chứng sốt thì sử dụng thuốc Tamiflu mới có tác dụng. Sau 48h chủ yếu chỉ điều trị hạ sốt và chăm sóc cho bé để phòng biến chứng.

Vị chuyên gia này cũng khuyến cáo phụ huynh lưu ý chăm sóc trẻ nhiễm cúm bằng thuốc hạ sốt paracetamol 6h/lần để giảm nguy cơ co giật. Cho trẻ sử dụng thuốc giảm ho để tránh biến chứng viêm phổi, trẻ lớn dùng nước muối loãng để rửa mũi, súc họng. Phải chú ý chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ để giúp nhanh phục hồi cơ thể, đặc biệt trong các bệnh nhiễm trùng.

Hầu hết các bệnh nhân mắc cúm nên điều trị tại nhà, tuy nhiên cần theo dõi một số dấu hiệu nặng như sốt cao liên tục không hạ, dùng thuốc hạ sốt không đáp ứng, khó thở, không chịu chơi… phải đưa trẻ đi viện để tránh biến chứng. Biến chứng viêm não sau cúm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể để lại di chứng về thần kinh, nặng có thể gây tử vong.

Một số nhóm bệnh nhân có thể khiến bệnh cúm nếu mắc phải sẽ tăng nặng cần được chú ý như: Viêm tiểu phế quản, co thắt tiểu phế quản, hen phế quản, béo phì...

T.Nguyên