Bảo vệ Bệnh viện K đánh người nhà bệnh nhân phải nhập viện

Tối 12/3, anh Hoàng Tuấn P. (SN 1984, quê Nam Định) cho biết, sáng 9/3, anh đến chăm sóc mẹ đang điều trị cấp cứu vì chảy máu bàng quang tại Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội).

Khi đến sảnh khu B của bệnh viện, do không có thẻ và áo vàng dành cho người nhà chăm sóc bệnh nhân theo quy định của viện nên anh P. bị bảo vệ Bệnh viện K ngăn lại, không cho vào.

Anh P. vẫn đang điều trị tại Bệnh viện 103 vì bị bảo vệ Bệnh viện K xô xát. Ảnh: TL

Lúc này anh ra ngoài gọi điện thoại rồi châm thuốc hút, lập tức bảo vệ bệnh viện đến yêu cầu anh dập thuốc và mời đến phòng thường trực ở cổng bệnh viện của bảo vệ để làm việc, vì bệnh viện nghiêm cấm hút thuốc trong khuôn viên viện.

Anh P. kể lại, khi anh vào phòng bảo vệ ở cổng bệnh viện, ngồi xuống ghế thì bảo vệ bệnh viện đóng cửa lại. Ngồi đối diện với anh có anh Vũ Quang Tuấn, Đội trưởng Tổ bảo vệ và một người khác. Theo anh P. thì nhóm bảo vệ "cho rằng tôi không hợp tác".

2 bên tiếp tục lời qua tiếng lại, trong lúc nổi nóng, Tổ trưởng Tổ bảo vệ Vũ Quang Tuấn gạt mạnh chiếc gạt tàn thuốc vào tường. Bảo vệ Hoàng Anh Tuấn tưởng đánh nhau nên xông vào đánh anh P.

"Tôi chỉ biết lúc đó có nhiều người đánh tôi” – anh P. kể.

Vẫn theo anh P., sau khi vào phòng trong, anh gọi được điện thoại ra cho em gái. Sau đó em gái anh gọi điện cho cảnh sát 113. Ngay sau đó, lực lượng công an khu vực, Công an phường Cầu Bươu (Thanh Trì, Hà Nội) đã đến bệnh viện, can ngăn.

Tiếp đến, anh P. được Công an phường Cầu Bươu mời về phường lấy lời khai. Sau đó, công an lập biên bản lời khai giữa 2 bên. Do anh kêu bị đau vùng ngực, bụng, hai mạn sườn không thể làm việc được nên công an giới thiệu cho anh vào Bệnh viện 103 khám.

Hiện anh vẫn phải nằm điều trị tại Bệnh viện 103, vợ anh vẫn phải sang chăm sóc mẹ tại Bệnh viện K. Nhà neo người nên cô con gái đang học lớp 4 phải nghỉ học để lên chăm sóc bố.

Tối 12/3, đại diện Bệnh viện K xác nhận có sự việc bảo vệ bệnh viện này xô xát với người nhà bệnh nhân. Cụ thể, sáng 9/3, anh P. vào thăm mẹ nhưng hết giờ thăm nên bảo vệ không cho vào. ThS Nguyễn Bá Tĩnh, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện K, cho biết ngay sau khi sự việc xảy ra, đường dây nóng của Bệnh viện đã nhận được thông tin phản ánh và phía bệnh viện đã làm việc với đại diện đơn vị bảo vệ.

Theo đại diện Bệnh viện K, phía bệnh viện có hợp đồng thuê nhân viên bảo vệ của công ty Cổ phần bảo vệ an ninh Cộng Lực nên ngay khi xảy ra vụ việc, bệnh viện đã liên hệ với công ty này có biện pháp xử lý nhân viên bảo vệ bệnh viện có hành vi cư xử không đúng. Hiện công ty đã ra quyết định cho thôi việc với bảo vệ đã đánh người nhà bệnh nhân trong sự việc đáng tiếc trên.

Bước đầu 2 bên đã hoà giải, bảo vệ Hoàng Anh Tuấn đã cam kết chi trả hoàn toàn chi phí điều trị cho nạn nhân. Về phía Bệnh viện K, ngay sau đó đã cử người đến thăm hỏi anh P. Đại diện Bệnh viện K cũng cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, bệnh viện ngay lập tức đã yêu cầu công ty bảo vệ chấn chỉnh, quán triệt lại đối với toàn bộ lực lượng bảo vệ.

Quỳnh An