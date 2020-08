Báo cáo khẩn ca bệnh ngộ độc do độc tố trong pate Minh Chay

Sáng 31/8, chị N.T.L (40 tuổi, ở Thái Nguyên) đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (TP Hà Nội) khám và mang theo hộp sản phẩm pate Minh Chay.

Chị L cho biết chị thường xuyên ăn pate Minh Chay. Mới nhất, hôm 12/8, chị dùng sản phẩm 2 lần bữa sáng và chiều. Một ngày sau, người phụ nữ 40 tuổi này bắt đầu có biểu hiện mệt mỏi và nói khó, ngày 15/8 chị bắt đầu vào Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên do bệnh tiến triển, nhược cơ, sụp mí mắt...

Bệnh viện này sau đó đã chuyển chị xuống Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vào ngày 18/8. Từ đó đến nay chị điều trị tại bệnh viện này, nhưng không phát hiện ra nguyên nhân.

Chị L mang đến Bệnh viện Bạch Mai sản phẩm pate Minh Chay đã sử dụng

Hai ngày trước, khi Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) khuyến cáo người dân không ăn pate Minh Chay do có độc tố gây ngộ độc, chị L mới biết và từ sáng 31/8 chị được chuyển sang Trung tâm Chống độc. Được biết, trong sáng nay có tới 4 bệnh nhân đến đây để xét nghiệm, khám vì do ăn thực phẩm pate Minh Chay.



Theo TS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), thông thường những người ngộ độc nặng, nhược cơ do ngộ độc độc tố Clostridium Botulinum sẽ phải thở máy ít nhất trong 2 tháng. Quá trình điều trị sau đó sẽ kéo dài nhiều tháng nữa để hồi phục. Đó là chưa kể nguy cơ bệnh nhân có thể mắc thêm các bệnh khác do việc thở máy kéo dài. Đây là chứng bệnh rất hiếm gặp ở Việt Nam, nhưng gặp thì bệnh khá nặng nề.



Cũng trong ngày 31/8, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn khẩn gửi Bệnh viện Bạch Mai, Chợ Rẫy, Nhiệt đới TP HCM, yêu cầu thống kê danh sách bệnh nhân ngộ độc do độc tố Botulinum có trong pate Minh Chay, báo cáo diễn biến của bệnh nhân và những kinh nghiệm trong phát hiện, chẩn đoán ca bệnh, báo cáo khẩn về Cục Quản lý khám chữa bệnh trong ngày 31/8.



Liên quan vụ việc, Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP HCM hôm nay cho hay, thông qua mạng lưới các đội ở quận/huyện, Ban vừa xác minh được 1.290 khách hàng mua 1.559 hộp pate Minh Chay trong tháng 7 và 8 bằng hình thức online. Sau khi tìm được thông tin, Ban đã khẩn cấp liên lạc với từng khách hàng để khuyến cáo không được sử dụng trong thời gian chờ thu hồi.



Sáng nay, Ban quản lý An toàn thực phẩm cũng đã phát đi công văn gửi 24 quận huyện ở TP HCM yêu cầu kiểm tra giám sát thu hồi sản phẩm của Công ty TNHH hai thành viên Lối sống mới, đơn vị sản xuất pate Minh Chay.

Đối với sản phẩm pate Minh Chay ngừng ngay việc sử dụng sản phẩm, niêm phong sản phẩm và phần sản phẩm còn lại nếu còn và bảo quản ở khu vực riêng biệt; theo dõi, nếu có dấu hiệu bất thường.

T.Nguyên