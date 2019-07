Báo cáo khẩn Bộ Y tế vụ phá đường dây sản xuất thuốc giả ở TP.HCM

Trước thông tin báo chí đưa về việc cơ quan chức năng TP. HCM phát hiện, triệt phá đường dây làm giả thuốc tân dược, thực phẩm chức năng (TPCN) trị giá hàng chục tỉ đồng tại địa phương này, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã có công văn số 12736/QLD-PCTTr gửi Sở Y tế TP.HCM yêu cầu kiểm tra xác minh thông tin báo nêu.

Hàng loạt loại thuốc, thực phẩm chức năng bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Toàn Lâm.

Theo đó, để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế TP.HCM báo cáo cụ thể tình hình việc phát hiện, bắt giữ thuốc tân dược giả nên trên về Cục trước ngày 3/8, tức là trong tuần này.

Đồng thời, Cục cũng yêu cầu Sở Y tế TP.HCM phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh các nội dung phản ánh nêu trên, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 20/8.



Mới đây, Công an TP HCM đã khám xét khẩn cấp tại 7 địa điểm kinh doanh, sản xuất, tàng trữ thuốc giả và TPCN giả tại các quận 8, 10, 11, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân và huyện Bình Chánh, thu giữ hơn 500 thùng thuốc, TPCN giả, hàng trăm kg nguyên liệu, cùng nhiều phương tiện sử dụng sản xuất, trị giá hàng chục tỷ đồng.

Tiến hành điều tra, lực lượng chức năng xác định xưởng sản xuất nằm trên địa bàn huyện Bình Chánh đã hoạt động hơn 2 năm nay, chuyên làm giả các loại tân dược, TPCN của các thương hiệu nổi tiếng theo đơn đặt hàng như viên uống, Majegra-100 (của Ấn Độ),…

Trung bình mỗi tháng, các cơ sở này sản xuất giả và đưa ra ngoài thị trường hơn một triệu đơn vị tân dược, TPCN giả các loại, như: Viên uống tăng cường nội tiết nữ, sinh lực nam, mát gan, bổ thận, tráng dương, kích thích mọc tóc, các loại cốm và thực phẩm chức năng cho trẻ em...

Hiện cơ quan công an đã niêm phong số hàng hóa, máy móc thiết bị của những cơ sở này để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ. Công an TP HCM đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đình Lạc Thư (Phó Giám đốc Công ty TNHH TM Asia Pharmacy) và Lê Văn Khôi (Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Đông Dược Việt). 2 đối tượng trên được xác định cầm đầu đường dây sản xuất thuốc và TPCN giả này. Đồng thời, cơ quan công an cũng đã bắt giữ 11 người liên quan.

T. Nguyên