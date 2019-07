Nạn nhân là bác sĩ Nguyễn Lan H. bị đối tượng Nguyễn Công Lâm (32 tuổi, ngụ tại TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai – người nhà bệnh nhân) tấn công gây thương tích khi đang trực cấp cứu.

Nữ bác sĩ bị người nhà bệnh nhân đánh thương tích khi đang trực cấp cứu

Trong công văn, đại diện Sở Y tế cho rằng việc người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế của Bệnh viện Đồng Nai đã gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho nhân viên y tế. Vì vậy, để đảm bảo môi trường làm việc an toàn, an ninh cho cán bộ, nhân viên y tế, an toàn cho bệnh nhân và thân nhân tại các cơ sở khám, chữa bệnh, Sở Y tế đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai cho ý kiến chỉ đạo và đề nghị công an tỉnh xử lý nghiêm đối tượng đã hành hung nhân viên y tế khi đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Như báo gia đình và Xã hội đã đưa tin, vào đêm 26/6 Nguyễn Công Lâm (32 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) đang chăm vợ là chị H.T.H. ở khoa Phụ sản, tầng 2 khu A của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Lúc chờ chị H.T.H. sinh ở phòng cấp cứu sản, do hệ thống loa phóng thanh tại khoa sản bị hú khó chịu nên Lâm đã yêu cầu nhân viên y tế tại khoa sản tắt hệ thống loa. Nhân viên tại khoa sản đã báo cáo với tổ sửa chữa của phòng quản trị tòa nhà để khắc phục.

Tuy nhiên, trong lúc chờ đợi nhân viên kỹ thuật đến sửa chữa loa, Lâm đã lao vào Phòng Cấp cứu của Khoa Sản tấn công bác sĩ Nguyễn Lan H. khiến bác sĩ H. bị chấn thương. Hậu quả bác sĩ H. phải cấp cứu với chẩn đoán chấn thương hàm mặt, mắt, đau đầu, theo dõi tổn thương thị thần kinh.

Nhận được tin báo, lực lượng bảo vệ của bệnh viện có mặt tại hiện trường khống chế Lâm giải xuống phòng bảo vệ và thông báo cho Công an phường Tam Hoà, TP. Biên Hoà. Nhận tin báo, công an nhanh chóng có mặt, đưa Lâm về trụ sở công an để làm việc. Tại đây, Lâm thừa nhận hành hung bác sĩ là do có hơi men trong người. Hiện vụ việc đang tiếp tục được công an xác minh, điều tra làm rõ.

Bảo Hằng