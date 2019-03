Bác sĩ phải đặc cách đưa cả bố bệnh nhi vào phòng nội soi vì tính chất phức tạp này

Ngày 7/3, Bệnh viện quận Thủ Đức (TP HCM) nội soi gắp “đồ chơi xếp hình lego” trong phế quản bé trai 8 tuổi. Trước đó, khoảng 11 giờ trưa ngày 7/3, Bệnh viện quận Thủ Đức tiếp nhận bé trai 8 tuổi Nguyễn Quang H (ngụ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) bị hội chứng xâm nhập khá điển hình như: ho sặc sụa, tím tái, bứt rứt khó chịu trong người,... do nuốt nhầm đồ chơi xếp hình lego.

Bệnh nhi được chỉ định CT ngay sau đó, trên phim CT, ghi nhận ở phế quản trái có một khối dị vật hình chữ nhật, kích thước (1x2cm).

Mảnh lego được gắp khỏi phế quản cậu bé 8 tuổi

Để lấy được dị vật, bệnh nhi được chỉ định nội soi phế quản trái để gắp ra. Do trường hợp đặc biệt phức tạp, bệnh nhi mới chỉ 8 tuổi, rất khó thực hiện nội soi, do bé nhi dễ bị co thắt phế quản, có thể gây suy hô hấp cấp trong quá trình nội soi.

Sau hội chẩn và thống nhất ý kiến, ekip quyết định chọn phương án gây tê. Tuy nhiên, phải đến 19h30, ca nội soi gắp dị vật ra mới được tiến hành thực hiện, do bệnh nhi vừa ăn trước đó khoảng 1 tiếng. Nên ekip quyết định phải chờ đủ 8 tiếng kể từ lần ăn cuối để dạ dày trống, thì khi thực hiện nội soi bệnh nhân sẽ an toàn hơn.

Ca nội soi được đánh giá là phức tạp vì bé trai mới 8 tuổi, nội soi gây tê, không phải gây mê

Để tinh thần bé được ổn định, bớt lo lắng, ekip đã quyết định đặc cách cho bố của bé vào cùng để trấn an do không sử dụng gây mê. Trong quá trình thực hiện, do bị kích thích, nên bé giãy dụa liên tục khiến ca nội soi vốn đã phức tạp, nay lại càng khó khăn hơn, ekip phải kèm giữ bé để cố định, đồng thời phải cố gắng gắp dị vật thật nhanh và chính xác để giảm thiểu khả năng gây sang chấn tối đa.

Sau 5 phút thực hiện, ca nội soi đã diễn ra thành công, dị vật được gắp ra khỏi người bé. Hiện tình trạng sức khỏe của bé đã ổn định, có thể xuất viện trong ngày tới.

BS Nguyễn Kim Anh – Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực mạch máu, trưởng ekip, người thực hiện nội soi gắp dị vật khuyến cáo: Trẻ em thường có thói quen cho các đồ vật nhỏ vào miệng. Vì vậy khi chăm sóc trẻ, nếu trẻ chưa đủ ý thức để nhận biết, thì không nên cho trẻ chơi với đồ vật nhỏ dễ nuốt, nếu không có sự giám sát của người lớn.

Trong mọi trường hợp khi phát hiện trẻ bị ho sặc do nuốt phải dị vật, phụ huynh nên đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám, nhằm kịp thời xử trí sớm tránh để lâu ngày có thể khiến trẻ bị viêm, suy hô hấp cấp dẫn đến tử vong.

