14h30: Đây là cuộc họp báo đầu tiên tại Bắc Ninh được tổ chức kể từ ngày 15/3, khi hàng nghìn gia đình ở Thuận Thành (Bắc Ninh) kéo lên Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng trung ương và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương (Hà Nội) xét nghiệm sán lợn.

PGS.TS Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Phong đồng chủ trìcuộc họp báo này.

Trước đó, như Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, ngày 14 - 20/2, bếp ăn Trường mầm non Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh) xuất hiện thịt lợn nghi nhiễm sán.

Ngày 22/2, video đăng tải thịt lợn nghi nhiễm sán lan truyền trên mạng khiến phụ huynh ở xã Thanh Khương đồng loạt cho con nghỉ học, yêu cầu nhà trường và chính quyền có biện pháp giải quyết.

Trẻ em Thuận Thành được lấy mẫu máu xét nghiệm sán lợn tại chỗ.

Đầu tháng 3, một số phụ huynh lo sợ cho con đi kiểm tra, vài em kết quả dương tính với loài ký sinh trùng này. Những phụ huynh khác cũng lo lắng và bỏ tiền túi, đồng loạt đưa con đưa đi xét nghiệm ở Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng trung ương và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương ở Hà Nội khiến hai nơi này quá tải.

Đại diện tỉnh Bắc Ninh báo cáo, trường mầm non Thanh Khương có 568 học sinh, được đánh giá là một trường có chuyên môn. Trường chưa bao giờ có vi phạm về an toàn thực phẩm.

Liên quan đến việc thịt lợn có sán và thịt gà đông lạnh, UBND huyện đã chỉ đạo trường trên địa bàn huyện dừng nhận cung cấp từ Công ty Hương Thành và tạm đình chỉ công tác với hiệu trưởng trường Mầm non Thanh Khương và một số cán bộ liên quan, như Phó hiệu trưởng, kế toán trưởng, cô nuôi của trường, chờ xử lý trước khi có đầy đủ thông tin làm cơ sở pháp lý.

UBND huyện cũng đã chỉ đạo công an và ban quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm lấy mẫu kiểm định. Tuy nhiên, do thịt lợn được phát hiện vào ngày 14/2 và 20/2 nên cơ quan chức năng không lấy được mẫu thịt lợn để xét nghiệm. Còn 2 mẫu thịt gà và xương gà thì đảm bảo chất lượng.

Sau nhiều ngày xảy ra vụ việc, UBND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức họp báo thông tin chính thức

14h:45 Ông Lê Văn Nho - Phó chủ tịch UBND huyện Thuận Thành cho biết, sau sự việc, các cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc tích cực. Trong đó, ngày17/3, Bí thư tỉnh uỷ Nguyễn Nhân Chiến làm việc với huyện Thuận Thành và 2 bệnh viện để nắm tình hình và thống nhất biện pháp tài chính, chuyên môn hỗ trợ người dân xét nghiệm.

Bắc Ninh đã sử dụng ngân sách nhà nước phối hợp với 2 bệnh viện xét nghiệm cho khoảng 9.000 trẻ em ở 19 cơ sở giáo dục đã ký hợp đồng với công ty Hương Thành nếu gia đình có yêu cầu.

Các cơ sở y tế cũng tiếp nhận và điều trị miễn phí cho những em nhiễm sán, đồng thời phòng ngừa bệnh sán dây lợn và bệnh khác cho học sinh toàn tỉnh.

Bắc Ninh cũng tổ chức thanh tra, kiểm tra toàn diện các doanh nghiệp cung cấp thực phẩm, nhất là cung cấp cho các nhà trường, tiến hành truy xuất thực phẩm đầu vào các bếp ăn.

Công an tỉnh cũng khẩn trương làm rõ sai phạm, xử lý nghiêm theo pháp luật những cá nhân tổ chức vi phạm, những người cố ý cung cấp phát tán thông tin không đúng sự thật gây hoang mang dư luận; xử lý nghiêm hành vi kích động gây rối, làm mất an ninh trật tự địa bàn. Đồng thời, Sở Khoa học Công nghệ được giao nhiệm vụ phối hợp với Đại học Nông lâm nghiên cứu bệnh sán lợn.

14h:55 PGS TS Nguyễn Thanh Phong cho rằng, việc người dân lo lắng trước thông tin thực phẩm không bảo đảm ở trường Thanh KHương và mang con đi xét nghiệm, "là chính đáng". "Phải thẳng thắn. Tôi có con, không có chuyên môn, ở điều kiện đó, tôi cũng lo" - ông Phong nói. Ông Phong khẳng định không phải Bộ Y tế vào cuộc muộn vụ việc này.

15:10 PGS.TS Nguyễn Thanh Phong cho biết kết quả xét nghiệm dương tính trong huyết thanh, trong máu rồi cũng không thể khẳng định trong người có sán. Điều này đều ghi trong tài liệu cả trong và ngoài nước. Biện pháp xét nghiệm máu chỉ là một trong những phương pháp góp phần, hỗ trợ chẩn đoán. Dương tính với sán dây lợn, theo phác đồ điều trị Bộ Y tế ban hành 2004 thì chưa có chỉ định điều trị. Chỉ sau khi đối với sán trưởng thành có biểu hiện đi ngoài có đốt sán, đối với ấu trùng có nổi mụn hạch, khi đó mới điều trị.

Cục trưởng ATTP Bộ Y tế cũng khẳng định việc điều trị không khó khăn, thuốc không đắt. Một liều thuốc duy nhất có thể diệt được, ấu trùng thì có thể kéo dài hơn, nhưng khẳng định là có thuốc.

Đồng thời, ông cũng cho biết trong thời gian tới, đối với kết quả xét nghiệm mà 2 viện trả ra dương tính, thay vì đề nghị sau 2 tuần khám lại thì Bộ sẽ kiến nghị cán bộ của Viện trong giai đoạn chờ tái khám thì xuống trực tiếp các địa phương, cùng y tế địa phương để kiểm tra theo dõi.

"Vì kết quả dương tính chưa khẳng định chắc chắn trong người, cũng chưa chỉ định điều trị, nên khi kiểm tra giám sát tại cộng đồng, các cháu dương tính có biểu hiện bệnh thì mới điều trị. Không cẩn thận xét nghiệm tôi cũng dương tính", ông Phong cho hay.

Đối với các cháu có kết quả, chưa xét nghiệm, ông Phong đề nghị cán bộ nhà trường không những chỉ theo dõi ấu trùng, ký sinh trùng đường ruột, sức khỏe các cháu nói chung, nếu có bất thường thì báo để điều trị.

Để phòng chống giun sán, không chỉ ở trường học mà cả cộng đồng phải thực hiện nghiêm túc ăn chín uống chín, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Đó là những việc dễ làm để phòng ngừa các bệnh ký sinh trùng đường ruột, trong đó có giun sán.

Người đứng đầu Cục An toàn thực phẩm khẳng định tuyệt đối không được bao biện thông tin nếu đó là vấn đề của cộng đồng thì các cơ quan chức năng phải quyết liệt giải quyết, nhưng nếu không được đưa tin không chính xác gây hoang mang dư luận.

Cầm trên tay báo cáo của công an Thuận Thành, với nội dung chủ tài khoản công nông đầu dọc tự ý phát tán và đưa thông tin địa phương này kia cũng có giun sán, ông Phong nói: “Chúng tôi đề nghị xử lý nghiêm, không cho phép những đối tượng này làm hoang mang cộng đồng. Nói là phải có bằng chứng thực tiễn, khoa học, đặt mình vào bối cảnh của người dân. Chúng ta thông cảm, chia sẻ lo lắng chính đáng của người dân nhưng về phía chúng ta phải kịp thời, không bao biện, phát ngôn phải có cơ sở, khoa học”.

15h:15 Phóng viên đặt câu hỏi: Đánh giá của Bộ Y tế về tỷ lệ nhiễm sán của Thuận Thành, Bắc Ninh với tỷ lệ chung? Ngành Y tế có tính tới việc điều tra quy mô rộng tình hình sán lợn?

Ông Phong nói: Trong thông tin Cục Y tế dự phòng và tỉnh Bắc Ninh đưa ra, tỷ lệ nhiễm sán tại 55 tỉnh, thành có sán là từ 0,5-12%, Bắc Ninh là một trong những tỉnh có tỷ lệ tương đối cao, nhưng không phải rất cao, không bất thường. Không phải vì việc này chúng ta mới nghĩ chuyện điều tra trong diện rộng hay hẹp. Ngành Y tế vẫn đang triển khai. Riêng sán lá gan nhỏ, có những tỉnh, 26% ở vùng có thói quen ăn gỏi cá. Viện Sốt rét cách đây ít năm, có bệnh nhân 1 gram phân có 10.000 trứng sán lá gan nhỏ.

15:20: Phóng viên hỏi về việc một cơ sở có được quyền cung cấp thực phẩm cho tất cả các trường học?

- Ông Phong nói: Đủ điều kiện, đảm bảo an toàn thực phẩm thì không chỉ 19 trường mà hàng trăm trường cũng vậy.

- Đại diện tỉnh Bắc Ninh thông tin: Việc chọn nơi cung cấp thực phẩm cho trường, đã giao quyền cho nhà trường, công ty Hương Thành cung cấp 19/19 trường mầm non ở Thuận Thành là do 19 hiệu trưởng quyết định, không có chuyện lãnh đạo huyện hay phòng giáo dục huyện can thiệp vào.

15:25 Trước thắc mắc của PV với những cháu không được xét nghiệm thì không cần xét nghiệm thì có đúng, ông Phong nhấn mạnh xét nghiệm chỉ là một trong những biện pháp hỗ trợ chẩn đoán. Chỉ những người có biểu hiện mới làm xét nghiệm và các chẩn đoán khác để khẳng định có bệnh hay không.

15:28: Cuộc họp báo kết thúc lúc 15h28 sau 50 phút.

