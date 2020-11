64 ngày không ca nhiễm COVID-19 cộng đồng, mở rộng khu cách ly cho người nhập cảnh

Bộ Y tế chiều 5/11 cho biết không có ca nhiễm mới COVID-19 trong 12 giờ qua. Như vậy, tính đến 18h ngày 5/11, trong tổng số 1.207 bệnh nhân COVID-19 ghi nhận được, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca. 64 ngày liên tiếp không có ca mắc mới tại cộng đồng.

Hiện có gần 15.200 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly).

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 có 1.069 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, 35 ca tử vong, 4 ca tử vong sau 3-4 lần âm tính SARS-CoV-2. Trong số các ca đang điều trị, có 30 bệnh nhân đã chuyển âm tính với SARS-CoV-2 ít nhất một lần.



Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh vừa có ý kiến về việc tiếp nhận cách ly công dân Việt Nam về nước trên các chuyến bay thương mại để bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19.



Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhất là các thành phố: Hà Nội, Cần Thơ, TP HCM mở rộng khu cách ly tại khách sạn, cơ sở lưu trú cho người nhập cảnh (kể cả người nước ngoài và người Việt Nam về nước) trên các chuyến bay thương mại, thông báo cho Bộ Y tế để phối hợp cùng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Giao thông vận tải điều phối việc cách ly người nhập cảnh, vừa đảm bảo phòng, chống dịch an toàn, hiệu quả và tạo điều kiện cho hoạt động khách sạn, cơ sở lưu trú. Kinh phí cách ly do người cách ly tự chi trả.



V.Thu