500 lít dung dịch sát khuẩn miễn phí sắp tới tay người dân xã Sơn Lôi (Vĩnh Phúc)

Chiều 16/2, trao đổi với phóng viên, PGS.TS Phạm Thanh Huyền, Trưởng phòng Truyền thông và quản trị thương hiệu trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, nhằm chung tay cùng cả nước nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, dự kiến chiều mai (17/2), trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ trao tặng 500 lít dung dịch sát khuẩn do thầy và trò nhà trường pha chế cho người dân xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên).

Trước đó, ngay sau khi COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam, Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong những trường đầu tiên quyết định cho sinh viên tạm thời nghỉ học để tập trung vào công tác phòng chống dịch bệnh.

Cũng chính trong khoảng thời gian trên, 20 người (gồm cán bộ giảng viên và sinh viên) thuộc Viện Kỹ thuật hóa học và Viện Công nghệ sinh học thực phẩm của nhà trường đã không quản ngại ngày đêm phối hợp pha chế dung dịch sát khuẩn nhằm phục vụ cho cán bộ, sinh viên, góp phần phòng chống dịch bệnh.

Dung dịch sát khuẩn do thầy trò trường Đại học Bách khoa Hà Nội pha chế tuân thủ nghiêm ngặt những tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố chính thức. Hiện tại, nhà trường cũng đã sử dụng một phần nhỏ lượng dung dịch sát khuẩn kể trên đưa vào sử dụng và đạt được những kết quả hết sức tích cực.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ trao tặng 500 lít dung dịch sát khuẩn cho người dân xã Sơn Lôi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc). Ảnh: NTCC

Số dung dịch sát khuẩn sau khi được pha chế sẽ được nhà trường trao tận tay tới khoảng 40.000 cán bộ, sinh viên khi họ kết thúc kì nghỉ để trở lại giảng đường.

Xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc được xem là "điểm nóng" về dịch bệnh COVID-19 (nCoV) ở nước ta hiện nay.

Như trước đó Báo Gia đình và Xã hội đã đưa tin, sáng ngày 15/2, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên dẫn đầu đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.

Báo cáo tại buổi làm việc, TS Trần Như Dương, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Bộ Y tế cho biết, trong phòng chống dịch COVID-19, cần phát hiện sớm ca nghi ngờ để cách ly, bởi Tại Trung Quốc cho thấy có tới 86% số ca lây trong hộ gia đình.

Đồ họa: Hoàng Việt

"Đối với xã Sơn Lôi là tâm vùng dịch của tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất đó là công tác tuyên truyền, về chuyên môn thực tế là công tác giám sát, phát hiện và cách ly được số người những người có nguy cơ mắc bệnh.

Quan điểm của chúng tôi là: phát hiện, phát hiện và phát hiện; Cách ly, cách ly và cách ly... tức là chỉ cần có dấu hiệu, nguy cơ cao do tiếp xúc với người đã xác định hoặc nghi ngờ thì phải nắm bắt, yêu cầu khai báo, lấy mấu bệnh phẩm đưa đi xét nghiệm và cách ly ngay.

Những thành viên trong gia đình ăn cùng mâm, ở cùng nhà với người nhiễm COVID - 19 là người có nguy cơ nhiễm cao nhất, đều cần được phải cách ly ngay lập tức kể cả khi họ chưa có dấu hiệu gì", ông Dương nói.

Theo ông Dương, hơn 10 nghìn người dân với 6 thôn ở xã Sơn Lôi đã được lập danh sách từng hộ gia đình, cử cán bộ chủ động theo dõi sức khỏe từng người (thống kê người có dấu hiệu sốt, ho, ớn lạnh,...).

Mặt khác, tại xã Sơn Lôi cũng thiết lập các xe cấp cứu để chở những trường hợp đi cấp cứu và đi cách ly, nơi khám bệnh cũng được phân ra rõ ràng, công tác khử trùng, vệ sinh đường làng ngõ xóm cũng được tiến hành.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên khẳng định dịch bệnh ở Vĩnh Phúc vẫn được kiểm soát tốt. Ảnh: Phi Hùng

Theo PGS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), đánh giá tại Vĩnh Phúc, đã có lây đến thế hệ F3 trong cộng đồng. Tuy nhiên, hiện các ca bệnh chưa có bất thường. Các bác sĩ làm chủ về công tác điều trị.

Sau khi nghe báo các báo cáo, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Vĩnh Phúc rất đồng bộ, cho tới thời điểm này tình hình dịch bệnh trên địa bàn vẫn được kiểm soát tốt.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng Đoàn tới kiểm tra một chốt kiểm dịch ở xã Sơn Lôi. Ảnh: Phi Hùng

Thứ trưởng Tuyên chỉ đạo, cần trước hết cần ưu tiên giám sát phát hiện sớm, cách ly triệt để các bệnh và giám sát chặt chẽ các ca có tiếp xúc ca bệnh. Bộ Y tế đã cử 2 đội công tác đặc biệt trực 24/24 tại Bình xuyên, hỗ trợ tại chỗ công tác giám sát dịch cũng như điều trị cho bệnh nhân.

"Kiểm soát tốt là việc phát hiện được ca nhiễm bệnh đưa vào cách ly điều trị, nhưng nếu kiểm soát mà để xảy ra tình hình dịch bệnh bấy giờ mới đi cách ly điều trị thì phải phê bình... Như ban đầu tôi đặt vấn đề, đó là cả nước chung tay cùng Vĩnh Phúc, nhưng ngược lại Vĩnh Phúc cũng có trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh", Thứ trưởng Tuyên nói.

Đồ họa: Hoàng Việt

Xuân Thắng