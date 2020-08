Ngày 20/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Đà Nẵng và đoàn công tác đã trao giấy chứng nhận đủ năng lực xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR cho Bệnh viện C Đà Nẵng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn và đoàn công tác trao giấy chứng nhận đủ năng lực xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR cho Bệnh viện C Đà Nẵng. Ảnh: BYT.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đề nghị lãnh đạo Bệnh viện C cần tập trung nâng cao năng lực xét nghiệm, hỗ trợ cho y tế Đà Nẵng góp phần vào nâng cao năng lực xét nghiệm sàng lọc của thành phố. Đồng thời, cần đảm bảo an toàn sinh học, an toàn cho cán bộ y tế và người nhà bệnh nhân.

Cũng tại buổi lễ, BS CKII Nguyễn Trọng Thiện (Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng) cho biết, từ ngày bệnh viện hoạt động trở lại, trung bình mỗi ngày tiếp nhận từ 700-1.000 người đến khám, chữa bệnh. Công tác chống nhiễm khuẩn bệnh viện, phân luồng bệnh nhân từ xa được đặc biệt coi trọng. Với việc chính thức được trao giấy chứng nhận đủ năng lực xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2 sẽ góp phần nâng cao năng lực chống dịch hiệu quả cho cán bộ y tế và người dân.

Đà Nẵng hiện nay có 7 cơ sở xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2. Nhưng có 3 cơ sở xét nghiệm khẳng định là BV 199 Bộ Công an, BV C Đà Nẵng và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng.

LB - MT