4 người đồng loạt nhập viện do liệt, hôn mê sau khi ăn so biển

Người bệnh đang được theo dõi và điều trị tích cực tại khoa Hồi sức tích cực. Ảnh: BVCC

Nhóm người bệnh nhập viện trong tình trạng 2 người có biểu hiện tê miệng và tay chân, 2 người trong tình trạng hôn mê không tiếp xúc, mạch, huyết áp không ổn định có nôn mửa, khó thở, suy hô hấp và liệt toàn thân.

Sau khi tiến hành thăm khám dựa trên các biểu hiện của người bệnh, các bác sĩ chẩn đoán 4 người đều bị ngộ độc so biển. Người bệnh được tiến hành cấp cứu rửa dạ dày, riêng 2 người có biểu hiện bệnh nặng được tiến hành đặt nội khí quản và chuyển khoa Hồi sức tích cực bệnh viện điều trị.

Hiện tại, 2 người bệnh đã tỉnh táo, không còn tình trạng tê chân tay, còn 2 người bệnh nặng đã được hỗ trợ thở máy, mạch và huyết áp ổn định nhưng hiện còn hôn mê và liệt toàn thân. Hiện các bác sĩ bệnh viện đang tích cực điều trị cho các người bệnh.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần cẩn thận khi ăn hải sản, đặc biệt là so. Nhiều người gọi so biển là sam nhỏ. Tetrodotoxin trong loài so biển là một độc tố thần kinh mạnh với liều rất thấp đã có khả năng gây liệt cơ hô hấp, ngưng thở, gây tử vong. Chúng có đặc trưng là bền với nhiệt nên quá trình nấu nướng chế biến không loại trừ được.

Theo Zing