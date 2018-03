3 sản phẩm nổi tiếng nào của Dior bất ngờ bị thu hồi tại Việt Nam?

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa ban hành 2 Công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trên cả nước thông báo việc đình chỉ lưu hành, thu hồi 3 sản phẩm mỹ phẩm của Dior (Pháp) sản xuất, do Công ty L-Beauty Việt Nam nhập khẩu và phân phối ra thị trường.

Cụ thể là chì kẻ mắt Dior Sourcil Poudre Crayon à sourcils mine poudre Powder Eyebrow Pencil (số phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý dược cấp là 94410/14/CBMP-QLD, ngày cấp 10-4-2014) với 3 màu: 093 black, 593 brown và 453 sand.

Sản phẩm này bị thu hồi do có chứa chất Propylparaben có hàm lượng vượt quá giới hạn cho phép theo quy định của Asean. Hai sản phẩm còn lại là 2 dòng nước hoa nổi tiếng: Dior Homme Sport very cool spray fresh eau de toilette (nước hoa cho nam, công bố số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm ngày 3-1-2018) và Dior J’Adore L’or Essence de Parfum (nước hoa cho nữ, công bố số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm ngày 21-6-2017) bị thu hồi do có thành phần công thức ghi trên nhãn và công thức sản xuất không đúng như hồ sơ đã công bố.

Theo Cục Quản lý dược, các quyết định này dựa trên kết quả hậu kiểm tại Công ty L-Beauty Việt Nam. Cục yêu cầu công ty này phải tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm mỹ phẩm trên, đồng thời phải gửi thông báo thu hồi tới tất cả những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm. Kết quả thu hồi gửi về Cục Quản lý dược trước ngày 25/4.

V.Thu