Chiều 19/5, nhân kỷ niệm 129 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và triển khai Chương trình Sức khỏe Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động "Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng" năm 2019 và cuộc thi "Đi bộ vì sức khỏe – walk your health".

Các thầy thuốc trẻ đo huyết áp, tư vấn sức khoẻ miễn phí cho người dân tại vườn hoa Lý Tự Trọng

Lễ phát động được diễn ra ở tất cả 63 tỉnh/ thành trên cả nước. Tại Hà Nội, lễ phát động diễn ra tại Vườn hoa Lý Tự Trọng (đường Thanh Niên, quận Ba Đình), với sự tham dự của ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Phước Lộc – Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, ông Kidong Park – Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam…

GS.TS Trần Văn Thuấn, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam – Giám đốc Bệnh viện K cho biết, đây là năm thứ 10, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức hoạt động khám chữa bệnh đồng loạt trên cả nước, năm nay Hành trình với chủ đề "Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì một Việt Nam khỏe mạnh".

Ngay tại lễ phát động ở cấp Trung ương (diễn ra tại Hà Nội), hơn 100 thầy thuốc trẻ cùng Đoàn viên thanh niên Thủ đô sẽ triển khai các hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 2.000 người dân, tổ chức khám sàng lọc các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp và xét nghiệm tiểu đường, khám sàng lọc ung thư vú cho 200 phụ nữ cùng nhiều hoạt động tư vấn, chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Cũng nhân dịp này, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã phối hợp cùng Bộ Y tế, Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam và Công đoàn Ngành Y tế phát động Cuộc thi "Đi bộ vì sức khỏe – Walk for your health".

Đây là chương trình trong chuỗi hoạt động "Walk your talk" do WHO phát động trên toàn cầu.

Dự kiến riêng trong ngày 19/5, hơn 100.000 người dân trên cả nước sẽ được khám bệnh, sàng lọc và cấp phát thuốc miễn phí và hơn 50.000 người, chủ yếu là cán bộ ngành Y tế và thanh niên sẽ đi bộ 10.000 bước chân hưởng ứng chương trình "Đi bộ vì sức khỏe", vì một Việt Nam khỏe mạnh.

GS.TS Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, với 2 hoạt động chính này, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Văn phòng đại diện WHO tại Việt Nam sẽ nhận 2 kỷ lục Việt Nam, gồm: "Chương trình có số người được khám bệnh, sàng lọc bệnh mạn tính nhiều nhất trong 1 ngày" và "Chương trình đi bộ có số người tham gia nhiều nhất trong 1 ngày".

V.Thu