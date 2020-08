16 cán bộ y tế Nghệ An vào chi viện Đà Nẵng

Sáng 20/8, 16 cán bộ y tế của Nghệ An đã lên đường vào chi viện cho Đà Nẵng phòng chống dịch COVID-19.



16 cán bộ y tế gồm: 2 bác sỹ hồi sức cấp cứu, 2 bác sỹ truyền nhiễm, 2 bác sỹ xét nghiệm, 3 kỹ thuật viên huyết học, 4 kỹ thuật viên sinh hóa và 3 kỹ thuật viên vi sinh.

Các cán bộ này có nhiều năm kinh nghiệm tại các bệnh viện lớn của tỉnh như Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Bệnh viện Sản Nghi, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật…

Lãnh đạo tỉnh, Sở Y tế Nghệ An động viên đoàn công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bác sĩ Trịnh Xuân Nam - trưởng đoàn công tác chia sẻ: "Dịch bệnh xảy ra thì toàn dân đều phải tham gia chống dịch. Mọi người đều phải phát huy tinh thần tương thân, tương ái. Đặc biệt là y, bác sĩ thì càng phải có trách nhiệm chia sẻ những khó khăn này. Chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ các đơn vị trong Đà Nẵng để chiến thắng dịch COVID-19".

Trước đó, ngày 14/8, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng có công văn đề nghị Sở Y tế Nghệ An hỗ trợ cử 16 cán bộ y tế (6 bác sỹ và 10 kỹ thuật viên) vào Đà Nẵng để tham gia hỗ trợ các bệnh viện dã chiến của địa phương này. Ngay trong đêm 14/8, Sở Y tế Nghệ An đã có công văn khẩn gửi UBND tỉnh Nghệ An xin ý kiến chỉ đạo.

Sáng 15/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long đã ký công văn đồng ý cử 16 nhân viên y tế tăng viện, hỗ trợ, phục vụ phòng chống dịch COVID-19 tại các bệnh viện dã chiến ở thành phố Đà Nẵng.

V. Đồng