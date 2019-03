15 phút, cứu sống sản phụ mang song thai bị tiền sản giật nặng

Mới đây, bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã cứu sống một trường hợp sản phụ mang song thai bị tiền sản giật nặng. Theo đó, vào 9 giờ sáng 12/3, ê – kíp trực Cấp cứu Sản tiếp nhận trường hợp chị Đ.H.C, 32 tuổi ở Ninh Kiều (Cần Thơ) trong tình trạng mệt, khó thở, tím tái, suy hô hấp/thai 32 tuần.

Xác định đây là trường hợp tiền sản giật rất nặng, sản phụ mang song thai 32 tuần, kèm theo bệnh cơ tim chu sinh gây suy tim cấp, suy hô hấp, phù phổi cấp, suy thai, giảm albumin máu. Nếu không xử lý kịp thời sẽ nguy hiểm cả mẹ và con, các bác sỹ của bệnh viện đã lập tức tiến hành phẫu thuật để cứu mẹ con sản phụ.

Ca phẫu thuật đã diễn ra thành công sau 40 phút nhập viện do Ths.Bs. Ngũ Quốc Vĩ và Bs.CKI. Chung Cẩm Ngọc thực hiện. Hai bé gái cân nặng 1700gr và 1500gr lần lượt ra đời. Cả hai bé lập tức được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng thành phố Cần Thơ chăm sóc tích cực vì bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ không có khoa Sơ sinh. Còn sản phụ C được đưa về khoa Hồi sức tích cực – Chống độc để được điều trị nội khoa.

Hiện tại sức khỏe của sản phụ C đã ổn định. Ảnh BVCC

Chia sẻ về trường hợp này, BSCKI. Chung Cẩm Ngọc (Khoa Sản) cho biết, đây là trường hợp bệnh nhân rất nguy kịch. Trong quá trình phẫu thuật, huyết áp bệnh nhân giảm liên tục, phải sử dụng vận mạch để nâng huyết áp. Cuộc phẫu thuật chỉ kéo dài 15 phút, các bác sĩ phải làm sao nhanh nhất, trước hết là cứu thai nhi và tiếp tục hồi sức nội khoa cho sản phụ.

Hơn nữa, trong quá trình thai kỳ, chị C phải đối diện rất nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, trong đó bệnh cơ tim chu sinh là trường hợp diễn biến rất đột ngột, khó lường. May mắn là chị C. nhà ở gần bệnh viện nên đã được cấp cứu kịp thời.

Hiện sản phụ C. đã qua cơn nguy kịch, có tiến triển khả quan, sản khoa, hô hấp và tuần hoàn ổn định, hỏi biết và đáp ứng tốt. Sức khỏe của hai bé cũng được theo dõi sát sao. Nhân viên y tế cả hai bệnh viện đang cùng nỗ lực hết sức để điều trị, chăm sóc sức khỏe mẹ và bé.

P.Thuận