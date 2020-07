Chiều 31/7, tại cuộc họp khẩn của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Hà Nội (phiên họp trực tuyến), lãnh đạo CDC Hà Nội cho biết, qua việc triển khai test nhanh cho thấy, số người dân đến xin được test nhanh trực tiếp tại các điểm lấy mẫu tăng vọt so với số rà soát.

Khi nắm được tình hình, CDC Hà Nội đã đề nghị trung tâm y tế các quận huyện phải rà soát, xác minh trước khi lấy mẫu xét nghiệm để đảm bảo chỉ định đúng đối tượng cần phải xét nghiệm.

Hiện thành phố ghi nhận 10 trường hợp có kết quả xét nghiệm ban đầu (chưa qua test khẳng định) dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó ở quận Nam Từ Liêm là 2 trường hợp; Hoàng Mai: 1; Gia Lâm 6, Thanh Xuân 1 trường hợp.

Tất cả các trường hợp test nhanh dương tính đều được lấy mẫu xét nghiệm bằng kỹ thuật PCR và kết quả là có 8/10 trường hợp có kết quả PCR âm tính; 2 trường hợp vẫn đang chờ kết quả.

Toàn cảnh buổi họp trực tuyến thứ 45 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố. Ảnh: Bảo Loan





Đáng chú ý, để hoàn thành việc xét nghiệm nhanh, sàng lọc các trường hợp nghi ngờ, một số quận đề xuất cần cung cấp thêm các kíp test nhanh COVID-19 để hoàn thành việc xét nghiệm nhanh với COVID-19.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế cho biết, tính đến 13h cùng ngày, Hà Nội ghi nhận 53.768 người về từ Đà Nẵng từ ngày 8/7 đến nay và đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trên toàn 30 quận, huyện.

Ông Hiền cho biết, có thể do người dân quá hoang mang, lo lắng nên dù đi Đà Nẵng một mình nhưng khi đi xét nghiệm nhanh thì phải xét nghiệm cho cả nhà. Do đó, dẫn đến hiện tượng số người xét nghiệm nhanh COVID-19 tăng gấp đôi so với số rà soát trước.

Ông Hiền cũng đề nghị người dân cần hết sức bình tĩnh. Nếu số lượng người xét nghiệm quá lớn thì ngành y tế sẽ không có đủ nguồn vật lực để xác định khoanh vùng được các trường hợp đi qua vùng dịch.

Hình ảnh người dân trở về từ Đà Nẵng xét nghiệm nhanh COVID-19 tại TTYT phường Quang Trung, Hà Đông.





Liên quan đến 2 bệnh nhân COVID-19 mới phát hiện ở Hà Nội, đại diện quận Nam Từ Liêm cho biết, đã rà soát và xét nghiệm nhanh 237 trường hợp. Trong đó có 204 trường hợp âm tính, có 1 trường hợp ở Đại Mỗ xét nghiệm nhanh dương tính nhưng sau khi xét nghiệm PRC đã âm tính.

Quận Nam Từ Liêm cho biết, đã rà soát truy vết các đối tượng liên quan, hiện nay 48 trường hợp F1 xét nghiệm PRC đều âm tính; cách ly tại nhà 201 trường hợp F2, riêng khu vực phát hiện bệnh nhân đã tạm thời cách ly toàn bộ tuyến phố.

Quận Cầu Giấy và Tây Hồ cũng báo cáo đã kiểm soát tốt các trường hợp F1, F2 liên quan đến các ca nhiễm bệnh mới.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, trong giai đoạn 3, đến nay Hà Nội có 2 trường hợp nhiễm COVID-19.

Rất nhiều em nhỏ trở về Hà Nội sau chuyến du lịch Đà Nẵng cùng gia đình chờ đợi được xét nghiệm COVID-19.





Từ tình hình thực tế, ông Chung lưu ý, thế giới hiện nay cứ 3,5 ngày có 1,5 triệu người nhiễm, nhiều người tử vong.

Virus diễn biến phức tạp với với độ lây lan cao hơn. Theo nhận định của các chuyên gia đến mùa xuân 2021 mới có vắc-xin.

Lưu ý, hôm nay Việt Nam ghi dấu với 45 ca nhiễm Covid-19 mới, Chủ tịch UBND TP phân tích từ ca nhiễm đầu tiên ngày 6-3, sau 1 tháng 9 ngày Hà Nội có 74 ca nhiễm. Nhưng ở Đà Nẵng vừa qua với thời gian ngắn số ca nhiễm lớn hơn nhiều lần. "Đó là để thấy sự nguy hiểm của dịch bệnh hiện nay", Chủ tịch UBND TP nói rõ.

Ông Chung cho biết, 113/115 F1 với 2 bệnh nhân mới nhiễm ở Hà Nội đã có kết quả âm tính nên người dân có thể yên tâm.

"2 trường hợp còn lại, khi có kết quả, CDC Hà Nội cần công bố ngay để người dân yên tâm. Với hơn 53.000 người về từ vùng dịch hiện nay, dù số lượng gấp đôi con số rà soát ban đầu, nhưng với gần 18.500 người đã được test nhanh, chỉ có 9 trường hợp nghi ngờ,1 trường hợp đã âm tính, còn 8 trường hợp chờ kết quả xét nghiệm PCR và Hà Nội vẫn đang chủ động làm tốt công tác kiểm soát dịch bệnh nên người dân cũng có thể yên tâm thêm", ông Chung nhấn mạnh.

Quán karaoke, quán nước dừng hoạt động từ 0h, ngày 01/8 Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị chuẩn bị đầy đủ vật tư tiêu hao; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch ở các tòa nhà; đeo khẩu trang nơi công cộng… Để chủ động phòng dịch, ông Chung yêu cầu: "Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, tất cả các hoạt động tập trung đông người như tại quán bar, karaoke, quán hàng nước vỉa hè thì phải dừng hoạt động. Vì vậy, từ 0h ngày 1/8, tất cả quán bar, karaoke đều phải dừng hoạt động; các nhà hàng, siêu thị phải thực hiện ngồi giãn cách, bảo đảm khoảng cách. Các quận, huyện phải nhắc nhở để dừng hoạt động của quán vỉa hè hay ngồi đông người…

