1 ngày sau khi đi chơi Hội An, nữ công nhân sốt, đau họng, mắc COVID-19

Trong 8 bệnh nhân COVID-19 vừa được công bố hôm nay, 29/7, có trường hợp nữ công nhân 39 tuổi.

Người phụ nữ làm việc cho công ty KANE-M Đà Nẵng này có trú tại địa chỉ: đường Tú Mỡ, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ.

Ngày 16/7, bệnh nhân chăm mẹ điều trị tại Tầng 3 Khoa Nội thận – Tiết niệu, Bệnh viện C Đà Nẵng. Liên tục trong 1 tuần từ 16-23/7, chị có mặt tại đây để chăm mẹ. Hàng ngày, một buổi chăm mẹ, buổi còn lại chị đi làm tại Công ty (Đường số 6 Khu công nghiệp Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Ảnh minh hoạ

Chiều 23/7, khi mẹ được xuất viện, chị cùng mẹ trở về quê tại xã Bình Định - Thăng Bình - Quảng Nam, buổi tối chị quay trở ra Đà Nẵng.

Trong 2 ngày từ 24 đến 14 giờ chiều 25/7, chị cùng các gia đình (ở Hòa Nam 5, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) đi chơi tại Phố cổ Hội An. Tại đây, bệnh nhân nghỉ tại Hoi An Silk Marina Resort & Spa (số 74 đường 18 Tháng 8, phường Minh An, TP Hội An).

Một ngày sau khi trở về nhà, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện triệu chứng sốt, đau họng. Tuy nhiên, hôm 27/7, chị vẫn đi làm ở công ty, tiếp xúc đồng nghiệp, cán bộ y tế công ty. Đến 10h sáng, chị xin nghỉ về nhà để chiều cùng ngày đi khám và nhập viện tại Bệnh viện Giao thông Vận tải Đà Nẵng.

Sau khi được lấy mẫu xét nghiệm, chị nhận kết quả dương tính SARS-CoV-2, chuyển đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Để giảm tải, đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19, ngày 29/7 Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục chuyển bệnh nhân và người nhà đến các địa điểm cách ly.

Bệnh viện đưa 808 người nhà bệnh nhân đến các địa điểm cách ly trên địa bàn thành phố để được chăm sóc, theo dõi sức khỏe trong 14 ngày. Hiện không còn người nhà bệnh nhân bên trong Bệnh viện Đà Nẵng. Ngoài ra, bệnh viện cũng chuyển 552 bệnh nhân đến các Bệnh viện 199 (Bộ Công an), Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Phụ sản-Nhi. Hiện còn 673 bệnh nhân đang được theo dõi, cách ly và điều trị bệnh nền trong Bệnh viện Đà Nẵng. Vì không còn người nhà chăm sóc bệnh nhân, các nhân viên y tế sẽ thực hiện nhiệm vụ thay người nhà. Từ 13h ngày 26/7 - thời điểm bắt đầu cách ly Bệnh viện Đà Nẵng - đến nay, hơn 2.000 bệnh nhân và người nhà đã được chuyển đến các khu cách ly, hạn chế lây nhiễm xảy ra trong bệnh viện.

T.Nguyên