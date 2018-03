Yến Trang bị tố xô ngã, chèn ép Khổng Tú Quỳnh trong 'Lật Mặt Showbiz'

Lấy ý tưởng từ sự ganh ghét trong giới giải trí, tập 11 của Lật Mặt Showbiz với sự góp mặt của các diễn viên khách mời Yến Trang, Khổng Tú Quỳnh, Huỳnh Lập đã tái hiện lại một cách hài hước vnhững mặt trái của showbiz nghiệt ngã.

Chuyện phim bắt đầu khi công ty của "sếp đại" Mỹ Kim (Khả Như) chuẩn bị cho chiến dịch quảng bá sản phẩm mới của một nhãn hàng mang tầm cỡ quốc tế. Sau khi cân nhắc, người được lựa chọn để đại diện cho sản phẩm là Khánh My (Yến Trang) - ca sĩ hàng đầu showbiz hiện nay.

Trái với vẻ ngoài hào nhoáng, sang chảnh và thanh lịch của một ngôi sang hạng A, Khánh My là một cô nàng cá tính, có phần hậu đậu. Điều này khiến Mỹ Kim rất lo ngại, "sếp đại" sợ Khánh My sẽ làm mất hình tượng bởi tính tình cô này hơi... đàn ông.

Ngoài Khánh My, tập phim này còn có sự xuất hiện của cặp đôi thích làm màu: quản lý Ben (Huỳnh Lập) và ca sĩ mới vào nghề, "bánh bèo" Như Ý (Khổng Tú Quỳnh). Trong buổi ra mắt sản phẩm mà Khánh My làm đại diện, cặp đôi liên tục chiếm spotlight khiến ai cũng hơi ái ngại.

Không ngoài dự tính của Mỹ Kim, Khánh My ngay lập tức vướng phải scandal trong chính sự kiện quan trọng này, lại còn vì một lí do từ trên trời rơi xuống. Đó là vì Như Ý diện váy quá dài nên vô tình vấp ngã ngay bên cạnh Khánh My, khoảnh khắc này ngay lập tức được cánh phóng viên ghi lại. Thay vì nổi trên mặt báo bởi hành động giúp đỡ đàn em, Khánh My lại bị tố là cố tình chèn ép và xô ngã Như Ý. Sự việc khiến Khánh My bị tẩy chay, mất luôn hợp đồng quảng cáo mới cùng nhiều rắc rối xảy đến.

Dĩ nhiên mọi việc không chỉ đơn giản có vậy bởi thực chất kẻ đứng sau scandal lần này chính là bé Ben và phóng viên X (Lê Nghĩa). Với giá 50 triệu đồng, Ben đã biến không thành có, một tay dìm Khánh My xuống đáy để nâng "gà cưng" của mình lên. Ở cuối tập phim, Hân Dẹo (Hồ Bích Trâm) còn xuất hiện cùng một cuộc điện thoại đầy bí ấn khiến khán giả hoài nghi liệu Hân có phải người tiếp tay cho scandal lần này?

Lại một lần nữa "sếp Đại" Mỹ Kim và Biệt Đội 1-0-2 phải tiếp tục đối mặt để giải quyết những scandal, không chỉ với fan mà còn với kẻ đứng sau mọi chuyện để giải cứu Khánh My.

Tham gia Biệt Đội 1-0-2: Lật mặt showbiz là sự đánh dấu cho lần trở lại với điện ảnh của Yến Trang. Với một vai diễn có phần giống với chính con người thật ngoài đời là một ca sĩ cá tính, không khó để Yến Trang toát lên thần thái, khí chất của một ngôi sao.

Đây cũng là lần đầu tiên mà Huỳnh Lập thể hiện một vai diễn mang màu sắc phản diện trên màn ảnh. Sự mưu mô, gian xảo cùng câu nói đậm chất drama: "Ngọc muốn đánh bóng cho sáng trước tiên là phải dơ" chắc chắn sẽ khiến bé Ben trở thành một trong số những vai diễn ấn tượng của Huỳnh Lập.

Với đề tài hấp dẫn, gây tò mò cho khán giả, phần tiếp theo của Kẻ Đứng Sau Những Scandal của Biệt Đội 1-0-2: Lật Mặt Showbiz sẽ tiếp tục lên sóng vào lúc 20h ngày thứ Ba, 20/03/2018 trên Youtube.

