Xuất hiện "Hoàng tử Bolero" gây sốt "Vietnam Idol Kids"

Đêm thi đầu tiên của Vòng Studio "Vietnam Idol Kids - Thần tượng Âm nhạc nhí 2017" đã vừa lên sóng VTV3. Đây là đêm trình diễn của 7 thí sinh nam, tranh 5 chiếc vé vào vòng Chung kết.

Khác với mùa thi trước, Vòng Studio năm nay, bộ ba giám khảo Isaac, Bích Phương và Văn Mai Hương chỉ được quyền lựa chọn 3 thí sinh, 2 thí sinh còn lại trong top 5 sẽ được quyết định bởi Hội đồng bình chọn – gồm những nhà báo và những người hoạt động trong lĩnh vực văn hoá và giải trí.

Bộ 3 giám khảo

Quang Linh cuốn hút ban giám khảo, khán giả bởi chất giọng Bolero rất đặc biệt. Chọn ca khúc "Đèn khuya" (Nhạc sĩ: Lam Phương), thí sinh nhí mong muốn dành tặng món quà đặc biệt này đến mẹ, đến người bạn của mình ở quê và khán giả. Giám khảo Isaac đã phong tặng cho cậu bé danh hiệu "Hoàng tử Bolero" của "Vietnam Idol Kids" mùa 2 này.

Quang Linh

Sắp xếp việc học tập tại Ba Lan để trở về Việt Nam tham gia cuộc thi, Gia Bảo đã nhận được sự ủng hộ của cả gia đình để theo đuổi niềm đam mê ca hát của mình. Cậu bé đã lựa chọn "You Raise Me Up". Tuy nhiên, giám khảo Văn Mai Hương góp ý bé chưa thực sự tập trung và thể hiện chân thành ca khúc này.

Gia Bảo

Thiên Khôi thể hiện sự tập trung cao độ trong việc luyện tập với mong muốn lấy lại phong độ ở đêm thi bán kết bằng một ca khúc "Tôi thích" (Sáng tác: Phương Uyên).

Thiên Khôi

Là thí sinh mang đến nhiều bất ngờ cho ban giám khảo ở vòng thi trước, Huỳnh Phúc chọn ca khúc "Sóc sờ bai Sóc Trăng" để trình diễn trong Đêm bán kết, cậu bé đến từ Tây Ninh không chỉ khiến cho ban giám khảo phấn khích vì sự tự tin, mà còn khiến cho "chú Isaac và cô Hương rùng mình vì nổi da gà".

Huỳnh Phúc

Quốc Đạt tiếp tục mang đến một hình ảnh tươi vui và tự tin trong ca khúc "Yêu đời", từng được nhóm nhạc MTV thể hiện rất thành công.

Quốc Đạt

Hai chàng trai Hà Trọng Vũ – Hà Trọng Sáng đã thật sự khuấy động không khí của trường quay với ca khúc "Tôi là một ngôi sao" (Nhạc sĩ: Nguyễn Hải Phong).

Hà Trọng Vũ – Hà Trọng Sáng

Hải Thanh đã quyết định chọn ca khúc "Quê hương tuổi thơ tôi" để dành tặng cho người dân Cần Thơ của mình.

Hải Thanh

Với những phần trình diễn thành công, Huỳnh Phúc và Quốc Đạt đã nhận được là phiếu bình chọn từ Hội đồng bình chọn để có mặt trong Top 5 nam, cùng với Quang Linh, Thiên Khôi và Gia Bảo - 3 cái tên được giám khảo lựa chọn.

Tập 5 – Vòng Studio nữ sẽ được phát sóng vào lúc 21h00 tối thứ Sáu, ngày 2/6/2017 trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam.

Theo Tri thức trẻ