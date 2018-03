Vừa phát sóng 2 tập, Sing My Song lại có thêm thí sinh bị tố đạo nhạc

Mở màn đêm thi thứ 2 của Sing My Song diễn ra tối 12/3, thí sinh Vũ Bình Minh chọn đề tài quen thuộc là ca ngợi ước mơ và nghị lực tuổi trẻ để truyền tải trong sáng tác Hạnh phúc của bạn là gì.

Giai điệu bài hát được đánh giá vui tươi, sống động đúng với thông điệp muốn truyền tải. Dù chưa tạo được đột phá, nhưng Hạnh phúc của bạn là gì vẫn chinh phục được Lê Minh Sơn và Giáng Son nhờ khả năng khuấy động sân khấu.

Phần lớn bình luận đều đặt nghi vấn Hạnh phúc của bạn là gì đạo nhạc.

Tuy nhiên, sau khi chương trình phát sóng, ca khúc vấp phải nghi án đạo nhạc. Đông đảo khán giả khẳng định điệp khúc của Hạnh phúc của bạn là gì quá giống Chiếc bụng đói - sáng tác của Tiên Cookie - do Thanh Ngân thể hiện trong chương trình Giọng hát Việt nhí 2017. Vướng vào ồn ào này, video tiết mục của Bình Minh nhận lượt dislike (không thích) gấp đôi like (thích).

Trả lời Zing.vn, Vũ Bình Minh khẳng định chưa từng nghe qua Chiếc bụng đói. Tuy nhiên, khi có phản hồi ca khúc của mình đạo nhạc, giọng ca đã xem xét hai 2 bài hát và thừa nhận hai sáng tác có giai điệu giống nhau ở một số nốt.

“Trước đó, tôi chưa hề nghe qua ca khúc Chiếc bụng đói. Khi nhận được nhiều phản hồi, tôi rất bất ngờ và cũng thấy buồn vì đứa con tinh thần của mình lại gặp phải sự cố này”, anh cho biết.

Bình Minh phủ nhận nghi án đạo nhạc đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

“Tôi đã xem xét rất kĩ khi nhận được phản hồi. Ca khúc của tôi chia đoạn điệp khúc thành 2 phần. Trong 2 phần này có những nốt nhạc giống Chiếc bụng đói ở đoạn chuyển hợp âm sang bậc 3 và bậc 2, còn bậc 4 và bậc 1 có khác biệt. Cụ thể khi vào đầu điệp khúc, bài hát của tôi không có 5 nốt lấy đà, câu cuối của phần 1 và cả phần 2 trong điệp khúc của tôi có 8 nốt, còn bài Chiếc bụng đói có tới 10 nốt”, anh giải thích.

Bình Minh cho biết tuy buồn lòng vì những phản hồi đạo nhạc nhưng sự việc là động lực để anh cố gắng thể hiện khả năng trong vòng tiếp theo, giúp khán giả có cái nhìn đúng đắn hơn về bản thân.

Mới lên sóng 2 tập, nhưng thí sinh của Sing My Song liên tiếp dính tranh cãi đạo nhạc. Trong tập đầu tiên, Chưa bao giờ như bây giờ của thí sinh Nguyễn Hoàng Ly bị so sánh với ca khúc I hate you, I love you - bản hit được yêu thích năm 2017 của Gnash.

Khi bị chỉ trích đạo nhạc, thí sinh team Đức Trí khẳng định “bài hát của tôi khác hoàn toàn I hate you, I Love you, đặc biệt là về mặt thể loại”.

Theo Zing