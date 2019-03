Võ Hạ Trâm ngọt ngào bên ông xã Ấn Độ khiến người người ghen tỵ

Để đánh dấu sự trở lại của mình sau khi lấy chồng, ca sĩ Võ Hạ Trâm vừa tung ra MV mới mang tên Listen. Đây là một ca khúc đã từng được thể hiện bởi ca sĩ Beyonce, nữ ca sĩ lừng danh thế giới với giọng hát khủng đầy nội lực. Sau thời gian ấp ủ, Võ Hạ Trâm quyết định mạnh mẽ thử sức với ca khúc khó nhằn này.

Võ Hạ Trâm cho biết cô yêu ca khúc này từ khi bộ phim Dream Girls được phát hành nhưng bản thân vẫn nhận thấy giọng hát chưa đủ sức để thể hiện được trọn vẹn nó. Cô phải chờ đợi sự trưởng thành trong giọng hát và không ngừng tập luyện, trau dồi để có thể tự tin hát ca khúc mà mình yêu thích trong suốt 4 năm trời.

Ngoài việc trau dồi về giọng hát, Võ Hạ Trâm đã mạnh tay làm MV cho ca khúc kinh điển này. Nội dung MV xoay quanh 1 cô gái bị gò bó trong vỏ bọc và sự sắp đặt của người khác. Thế nên cô đã đấu tranh nội tâm, giằng xé cảm xúc để có thể tìm ra được con đường mình phải đi, và cuối cùng cô đã tìm ra được chân lý.

MV mới của Võ Hạ Trâm được thực hiện trong khoảng 1 ngày 1 đêm. Ông xã người Ấn Độ cũng là người ở bên và hỗ trợ Võ Hạ Trâm trong suốt thời gian quay hình. Dù thời gian quay hình khá dài nhưng Vikas vẫn luôn đứng sau và ủng hộ cho bà xã. Được hỏi có mệt không thì anh luôn lắc đầu là không.

Cô cho biết ông xã không biết showbiz là gì, không rành về công việc của vợ. Anh cũng là người không thích chưng diện quần áo, nước hoa nhưng mỗi khi vợ yêu cầu điều gì, anh đều hỗ trợ và giúp đỡ hết mình. Trong MV lần này, ông xã Võ Hạ Trâm cũng tham gia với vai trò là diễn viên khách mời.

"Bạn chồng, ngại đám đông, không thích chưng diện, không thích xịt nước hoa và lúc nào cũng mang đôi giày đầy bụi đá vì ngày nào bạn cũng dành 12 tiếng tại nơi làm việc của mình nhưng cả bạn chồng và bạn vợ đều tự hào về điều đó".

"Bạn chồng không yêu vợ bằng cách cung phụng vật chất, kim cương hay đô la như bao người bởi bạn biết bạn vợ cũng chẳng cần những thứ đó. Cách bạn yêu vợ đó là luôn lắng nghe, chia sẻ, vỗ về từng nỗi lo, vất vả của vợ và bạn chồng luôn ủng hộ vợ trong mọi việc kể cả việc vợ nhờ đóng vài phân đoạn MV mới của vợ".

"Đúng ngày giờ quay, bạn chồng off nửa ngày làm, chuẩn bị tươm tất quần áo đến địa điểm quay và cứ chờ đợi đến phân đoạn của mình. Bạn chẳng bao giờ than vãn, trách vợ sao quay lâu quá mà cứ đứng đó âm thầm nhìn vợ làm việc, không quên mỉm cười khi vợ nhìn trộm bạn. Thương bạn lắm, khi tới tận đêm bạn buồn ngủ gật gù nhưng hú phát là diễn nhiệt tình, quay xong lại kiếm chỗ mà tựa lưng ngủ. Và tất nhiên vẫn không hề bực bội hay than thở. Đó là cách bạn chồng yêu vợ. Thầm lặng, nhẹ nhàng và ấm áp" – Võ Hạ Trâm chia sẻ.

Theo Helino