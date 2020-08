"Vợ chồng son": Đỏ mặt vì anh chồng lên truyền hình kể chuyện tắm chung với vợ, gãy giường sau đêm tân hôn

Tập 364 của chương trình truyền hình Vợ chồng son vừa lên sóng với sự góp mặt của cặp đôi Sỹ Tài (29 tuổi) và Thúy Hường (24 tuổi). Đồng hành cùng cặp đôi vai chính vẫn là các MC quen thuộc Hồng Vân - Quốc Thuận .

Chị Hường - anh Tài vốn là hàng xóm với nhau, trong lần nọ, chị Hường chở mẹ đi sang nhà anh Tài chơi thì mới tình cờ gặp nhau. Ở lần đầu chạm mặt, chị Hường chẳng có ấn tượng tốt về anh Tài, do nam khách mời vô tư đi từ trên cầu thang xuống với chiếc áo ba lỗ rách vài chỗ. Sau cuộc gặp này, anh Tài quyết định tấn công vì được gia đình 2 bên ủng hộ.

Chị Hường.

Anh Tài.

Hồng Vân - Quốc Thuận.

Nhà chị Hường làm nghề in vải, biết được chuyện đó nên anh Tài mới thường xuyên sang xin được làm giúp. Vậy rồi từ 8 giờ tối đến tận 12 giờ đêm, anh Tài liên tục giúp chị Hường in vải. "Ban ngày em đi làm, đến chiều hết việc em vội vàng chạy về, ăn cơm tắm rửa xong là em chạy sang nhà vợ in vải giúp. Tận 12 giờ đêm mới về ngủ, rồi sang hôm sau lại tiếp tục như thế" - Anh Tài kể.



Mưa dầm thấm lâu, anh Tài cứ tán tỉnh với cường độ dày đặc như thế nên cuối cùng chị Hường cũng xiêu lòng. Được chừng vài tháng thì cặp đôi chính thức hẹn hò nhưng do gia đình cũng nghiêm khắc nên quen tận 4 - 5 tháng thì 2 người mới nắm tay nhau. Anh Tài kể rằng từ lúc đăng ký kết hôn là tháng 10 nhưng đến tận tháng 1 năm sau mới được đưa chị Hường về nhà. Trong khoảng thời gian đầu, anh Tài cảm thấy rất khó chịu vì chẳng được động đến chị Hường.

Cứ yêu nhau, hẹn hò đi chơi thường xuyên nhưng lại không được làm chuyện ấy nên anh Tài quyết bày mưu "dụ dỗ" chị Hường cho bằng được. Cặp đôi khách mời kể rằng trước khi chính thức làm đám cưới, anh Tài có tổ chức sinh nhật và bảo chị Hường cùng thổi nến với mình.

Chị Hường kể: "Hôm ấy em bị dụ. Hôm ấy là sinh nhật của anh ấy nên em có làm bánh kem. Anh ấy bảo thôi đừng ăn ở đây vì gió lắm, thổi không được nến đâu, em ơi mình cùng đi vào đây thổi nến. Đi vào thổi nến nhưng thổi xong anh không ăn mà anh lại ăn cái khác".

Sau cái đêm sinh nhật đi quá giới hạn ấy, anh Tài vẫn cảm thấy chưa đủ. Anh Tài cứ bứt rứt khó chịu và phải đợi đến khi chính thức về chung 1 nhà mới thực sự được giải tỏa.

Trên sóng truyền hình, nam khách mời khiến khán giả đỏ mặt khi kể: "Lúc đi ăn sinh nhật, mới được có xíu là đã về rồi. Bọn em lại mới nữa, tâm lý em khó chịu lắm. Đi thế đâu có được đáng là bao nhiêu đâu. Vợ chồng em phải đợi đến tân hôn mới về chung với nhau. Nhưng đến hôm đấy được có mấy hôm mà vợ chồng em làm gãy cái thanh giường. Lúc mua giường về em để dành cho đêm tân hôn, sau đó được mấy hôm, em phát hiện gãy thanh giường rồi. Em không biết nó gãy lúc nào. Gãy mà vợ chồng em sợ quá phải đợi bố mẹ đi đâu không có nhà mới dám đem đi vứt. Không lại xấu hổ lắm, do em nhịn hết bao nhiêu ngày tháng rồi đấy".

Chưa dừng lại ở đó, vợ chồng anh Tài - chị Hường còn khiến các MC Hồng Vân - Quốc Thuận cười ngất khi kể chuyện giận dỗi nhau do không tắm chung. Anh Tài kể: "Nhà em đi đâu phải có hai vợ chồng. Hai vợ chồng em tắm còn tắm chung nữa mà". Chị Hường tiếp: "Chồng em rất hay giận, ngày xưa mới lấy nhau về, em ở nhà tắm trước, đi về thấy em tắm rồi thế là giận. Giận luôn đấy".

Đến phần kể tật xấu của vợ, anh Tài than thở: "Ngày xưa có bầu vợ em đánh rắm thối kinh khủng, vô trong nhà tắm mà bà ấy làm 5 quả liền, mà hai vợ chồng em lại tắm chung nữa chứ, thôi rồi em muốn chết sặc luôn nhưng em muốn chui ra bà ấy đâu có cho. Em ở trong đấy nó không bay đi đâu được cả". Nghe đến đây, các MC Hồng Vân - Quốc Thuận đều phá ra cười ngất.

Sự hài hước, vô tư và thoải mái của 2 vị khách mời quả là đã mang đến màu sắc mới cho chương trình Vợ chồng son.

SU