Vì sao BTS đánh bại kỷ lục của 'Gangnam Style'?

Ngày 31/8, BTS trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên giành vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Nhóm vượt qua kỷ lục của Gangnam Style do rapper PSY sản xuất, thể hiện. 8 năm trước, Gangnam Style nổi tiếng khắp thế giới và vươn lên hạng hai của Hot 100.

Liều thuốc bổ giữa thời điểm dịch bệnh bùng phát

Tổng thống Moon Jae In gửi lời chúc mừng nhóm nhạc 7 thành viên và nhận xét thành công của nhóm mở ra chương mới cho Kpop.

“Đây là thành tích đáng kinh ngạc và là kỳ tích huy hoàng làm tăng thêm niềm tự hào về Kpop", ông viết. Tổng thống Moon Jae In khen ngợi Dynamite mang thông điệp ý nghĩa về sự hy vọng và lạc quan giữa thời điểm cả thế giới chiến đấu với dịch Covid-19.

“Bài hát mang lại niềm an ủi to lớn cho những người Hàn Quốc đang phải chịu đựng cuộc khủng hoảng do Covid-19 gây ra. Tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành", ông chia sẻ.

Dynamite được sáng tác bởi nhạc sĩ Jessica Agombar và David Stewart. Lời bài hát lần này của BTS đơn giản, non nớt nếu so sánh với ca từ đầy hấp dẫn, có chiều sâu và sức nặng trong một số dự án trước đây của họ.

Tuy nhiên, bài hát được sinh ra như để xoa dịu nỗi lo lắng, bất an dù không trực tiếp đề cập tới tình trạng dịch bệnh đang xảy ra trên toàn cầu. “Tỏa sáng khắp thành thị bởi chút vui tươi và sức sống/ Tôi sẽ khiến nơi đây tỏa sáng như dynamite”, bằng ca từ như vậy, BTS muốn người hâm mộ đón nhận tinh thần vui tươi, lạc quan cũng như cảm xúc của họ trong lần đầu nghe bài hát.

“Công việc trở nên khó khăn khiến các thành viên cảm thấy bế tắc, thất vọng. Sự xuất hiện của bài hát như một tia sáng, một ly nước ngọt khiến chúng tôi bừng tỉnh, lấy lại sức sống”, trưởng nhóm RM tiết lộ.

Dynamite là sản phẩm nhiều màu sắc, tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái cho người xem. Ảnh: BTS.

Rapper kiêm trưởng nhóm nói trong cuộc họp báo diễn ra ngày 21/8: "Thời gian qua, mọi chuyện thật khó khăn. Sự bùng phát của Covid-19 khiến nhiều hoạt động của chúng tôi tạm dừng. Tuy nhiên, cuộc sống rảnh rỗi giúp các thành viên có cơ hội suy nghĩ nghiêm túc về âm nhạc cũng như hướng đi tương lai. Chúng tôi gọi đây là dự án 'sạc pin' cho tinh thần. Nhóm hy vọng bài hát cũng có thể tiếp thêm sức mạnh cho khán giả dù chỉ trong chốc lát”, nam ca sĩ tâm sự.



“Ban đầu chúng tôi không có ý định chọn một ca khúc disco để quảng bá. Tuy nhiên, ngay lần đầu nghe demo, âm thanh lạc quan và đầy năng lượng của Dynamite khiến chúng tôi như được cổ vũ tinh thần. Bài hát chính là thông điệp về sự hy vọng chúng tôi muốn truyền tải tới người hâm mộ trong thời điểm khó khăn”, RM chia sẻ.

“Vũ đạo của bài hát cũng vui vẻ phù hợp với giai điệu. Các động tác không chỉ thể hiện cá tính và cảm xúc riêng của từng thành viên mà còn thực sự đẹp mắt và dễ học. Chúng tôi muốn khán giả thăng hoa với giai điệu và có thể tiếp nhận các bước nhảy một cách dễ dàng”, nhóm tâm sự. Thông điệp tích cực của Dynamite lan tỏa giữa thời điểm dịch bệnh được ví như ánh sáng cuối một đường hầm dài và tăm tối.

Giai điệu không mới nhưng đơn giản, dễ nghe

Về mặt âm nhạc, Dynamite là sản phẩm giải trí dễ thương, hấp dẫn, đơn giản tương tự Uptown Funk của Bruno Mars hay các đĩa đơn trong album Teenage Dream của Katy Perry. Bài hát mang giai điệu tươi mới gợi nhớ âm nhạc disco trong những năm 1970 và nhạc dance của những năm 1980. Dynamite mang đậm âm hưởng phương Tây từ giai điệu, bố cục bài hát tới phần hình ảnh.

Cách truyền tải và phát âm của các thành viên, đặc biệt Jimin làm nổi bật âm thanh tổng thể của bài hát một cách hoàn hảo. Người nghe dễ thuộc giai điệu, có thể hát theo bất cứ lúc nào.

Phong cách thời trang cổ điển của các thành viên trong MV.





So với những sản phẩm trước của BTS, Dynamite tiếp cận khán giả quốc tế dễ dàng hơn. Ngoài chuyện hát hoàn toàn bằng tiếng Anh, BTS còn gợi nhắc nhiều tác phẩm văn hóa đại chúng của The Rolling Stones, LeBron James trong phần lời hay Michael Jackson, Elvis Presley… trong vũ đạo, hình ảnh. Cách dàn dựng bối cảnh từ quán ăn, sân bóng rổ đến sàn nhảy và phong cách thời trang của các thành viên đều gợi nhớ đến một thị trấn nhỏ của Mỹ vào những năm 1950.

Viết về Dynamite, nhiều tạp chí âm nhạc không đánh giá quá cao sản phẩm. Tờ The Biaslist thậm chí cho biết bài hát không có sự mới lạ và mang màu sắc khá giống Can’t Stop The Feeling của Justin Timberlake.

Tuy nhiên, lý giải thành công của BTS, tờ này giải thích: “Công chúng sẽ yêu thích một ca khúc làm hài lòng đám đông. Đặc biệt, đoạn cao trào đã đẩy năng lượng tích cực của ca khúc lên cao”.

Sự tò mò của công chúng về cái tên BTS

Thị trường nhạc pop phương Tây - đặc biệt Mỹ - nổi tiếng khó tính với ca khúc được thể hiện bất kỳ ngôn ngữ nào khác. Việc thâm nhập thị trường âm nhạc phương Tây là một cuộc đấu tranh không đơn giản với nghệ sĩ châu Á nói chung hay Kpop nói riêng. Ngay cả khi mạng xã hội phát triển, giúp việc Mỹ tiến trở nên khả thi thì thực tế không nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc tiến vào bảng xếp hạng Billboard.

Tuy nhiên, BTS đã tiến vào bảng xếp hạng bởi những ca khúc được hát bởi tiếng Hàn Quốc. On từng giành hạng 4, Boy With Love hạng 8, Fake Love hạng 10… Thành tích này tạo tâm lý tò mò cho những khán giả từng vài lần nhìn thấy cái tên BTS nhưng chưa thực sự hiểu về âm nhạc của nhóm. Bởi thế, ngay khi BTS phát hành ca khúc tiếng Anh đầu tiên trong sự nghiệp, lượng khán giả quan tâm và tìm đến âm nhạc của nhóm càng nhiều hơn.

BTS hiện là nhóm nhạc nam có lượng fan đông đảo.





Hơn nữa, BTS vốn có lượng fan hùng hậu. Từ trước khi thần tượng chính thức phát hành sản phẩm mới, họ đã chia sẻ nhiều chiến dịch để có thể giúp BTS đạt được thứ hạng cao.

"Đợt quảng bá này vô cùng quan trọng bởi đây là lần đầu tiên BTS phát hành ca khúc tiếng Anh. Chúng tôi đã tập hợp lại và lên kế hoạch lập kỷ lục 100 triệu lượt xem trong 24 giờ phát hành đầu tiên”, Julieta Martinez - người hâm mộ của BTS cho biết.

“Sự bùng phát của dịch bệnh khiến mọi kế hoạch của tôi đổ bể. Cố gắng phớt lờ nhưng suy nghĩ về dịch bệnh luôn trong đầu khiến tôi khó chịu và không cảm thấy hạnh phúc thực sự. Tuy nhiên, khi nghe bài hát này, tôi cảm thấy mọi muộn phiền trôi đi. Năng lượng vui nhộn mà bài hát mang lại giúp tôi cảm thấy tích cực hơn”, Martinez nói.

Theo Minh Hạo

Zing