Về nhà đi con tập 62: Thư bị suy thai cấp, Vũ vẫn nhởn nhơ đi công tác cùng Nhã

Ở tập 61 Về nhà đi con, sau khi nhận được tin nhắn mạt sát danh dự từ một số lạ,, Nhã nổi giận đùng đùng đòi hủy bỏ mọi hợp đồng, công việc với Vũ.

Nghĩ Thư dùng số lạ nhắn tin cho Nhã, về nhà Vũ trút mọi tức giận lên đầu vợ. Vũ mắng vợ là đồ đàn bà ngu xuẩn rẻ tiền và dọa không thanh toán hợp đồng hôn nhân cho Thư. Vô cùng ấm ức vì bị chồng đổ oan, Thư khẳng định là cô chưa bao giờ nhắn tin gì cho Nhã và yêu cầu chồng chứng minh việc đó nhưng mọi lời giải thích của Thư đều vô ích.

Trong một tình huống khác, sau khi vô tình nhìn thấy một người giống chị Huệ bị tai nạn, Dương như sực tỉnh ngộ, cô liền chạy ùa về nhà để gặp chị. Nghe chị Huệ giải thích, Dương như càng thấm thía, hiểu ra chân tướng của sự thật rằng Quốc không hề thích Dương và Huệ không hề có ý định cướp người yêu của em gái. Nghe những lời giải thích từ chị gái, Dương chỉ biết ôm mặt khóc nức nở và xin lỗi Huệ. Mọi hiểu lầm giữa hai chị em đã được hóa giải.

Mở đầu tập 62 Về nhà đi con, Thư đau bụng dữ dội phải đi cấp cứu bệnh viện. Dù còn giận Vũ vì chuyện bị Vũ sỉ nhục, Thư cố nén đau dặn ông Sơn: “Bố ơi, bố gọi cho anh Vũ. Bố đừng để con một mình”. Được bác sĩ thông báo Thư bị suy thai cấp do bong rau non dễ gây nguy hiểm đến tính mạng nên phải mổ gấp, cả ông Sơn và bố mẹ chồng của Thư đều rất lo lắng cho sự bình an của hai mẹ con Thư. Ông Sơn gọi điện thoại "cháy máy" cho con rể nhưng không được. Ông Sơn lo lắng, vừa gọi cho Vũ vừa lẩm bẩm: "Nghe máy đi con, nghe máy đi con, người mà cái Thư cần nhất lúc này là con chứ không phải là bố!". Tay run run ký vào tờ cam kết mổ cho bệnh nhân, ông Sơn lấy tay ôm mặt như muốn khóc.

Trong lúc đó, Vũ không hề hay biết chuyện Thư phải mổ gấp mà tiếp tục cùng Nhã có chuyến công tác nước ngoài. Nhã không còn giận chuyện tin nhắn nặc danh khi vui vẻ nói với Vũ rằng: "Dù sao thì cũng là phụ nữ, tôi cũng hiểu được phần nào tâm lý phụ nữ là không thích chồng mình ở gần người phụ nữ nào khác". Tiếp lời của Nhã, Vũ lại nịnh khéo đối tác: "Đặc biệt là phụ nữ vừa thông minh, vừa xinh đẹp, đúng không?".

Tập 62 Về nhà đi con phát sóng lúc 21h tối nay (10/7) trên VTV1.

TA (th)