Tương lai nào chờ đợi Vũ trụ Đen tối sau ‘Xác ướp’ (2017)?

Hôm 22/5, hãng Universal công bố Dark Universe - Vũ trụ Đen tối là tên gọi chính thức dành cho chuỗi phim quái vật được mở đầu bằng The Mummy (Xác ướp) với các ngôi sao Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis và Russell Crowe.

Họ đồng thời tiết lộ hai ngôi sao tiếp theo tham gia loạt tác phẩm: Johnny Depp vai Người tàng hình và Javier Bardem vai Frankenstein. Và dự án tiếp theo sau The Mummy là Bride of Frankenstein do Bill Condon (Beauty and the Beast) làm đạo diễn, dự kiến ra rạp năm 2019.

The Mummy thực sự là khởi đầu đầy trắc trở dành cho một dự án tham vọng như Dark Universe. Ảnh: Universal.

Tất cả xảy ra trước khi The Mummy khởi chiếu, đặc biệt là trước cơn bão chỉ trích mà giới phê bình dành cho bộ phim. Trang IndieWire gọi đây là “bộ phim tệ nhất trong sự nghiệp Tom Cruise”. Họ không phải không có lý bởi The Mummy hiện chỉ có điểm 16% từ 195 bài bình luận trên Rotten Tomatoes.

32,2 triệu USD là thành tích sau ba ngày đầu tiên trình chiếu của The Mummy tại thị trường Bắc Mỹ. Con số khiến tác phẩm giả tưởng phải xếp sau Wonder Woman (2017) - quán quân từ tuần 2/6.

Universal đã chi ra tới 125 triệu USD cho The Mummy. Nhưng họ không quá lo lắng bởi sức mạnh của Tom Cruise ở các thị trường quốc tế vẫn rất lớn. Từ 63 quốc gia và vùng lãnh thổ khác, phim mang về 141,8 triệu USD.

Tương lai của Vũ trụ Đen tối thực tế không “đen tối” như những bài bình luận dành cho The Mummy trong suốt một tuần qua.

Chiến lược nào sau The Mummy (2017)?

Có một điều trớ trêu rằng con số 141,8 triệu USD lại là mức mở màn cao nhất tại các thị trường quốc tế trong sự nghiệp Tom Cruise. Riêng ở Việt Nam, nhà phát hành tiết lộ The Mummy thu 20,5 tỷ đồng sau ba ngày, đứng trên cả Wonder Woman.

Đạo diễn Alex Kurtzman cùng đội ngũ lãnh đạo tại Universal thì cho rằng tương lai của Vũ trụ Đen tối không lệ thuộc hoàn toàn vào sự thành bại của The Mummy.

Trong cuộc phỏng vấn với Zing.vn, nhà làm phim cho rằng: “Khán giả luôn yêu thích các phim quái vật. Vũ trụ Đen tối khác biệt với các vũ trụ phim siêu anh hùng khi khán giả có thể liên hệ bản thân với những sinh vật đổ vỡ”.

Trên thực tế, Universal đã bắt đầu làm phim quái vật từ năm 1923, với bộ phim câm The Hunchback of Notre Dame (Thằng gù nhà thờ Đức Bà). Dự án có kinh phí 1 triệu USD - con số lớn chưa từng thấy tại thời điểm đó. Phantom of the Opera (Bóng ma nhà hát) ra đời sau đó hai năm là đỉnh cao của dòng phim câm, giúp Universal giữ vững vị trí “ông lớn”.

Hãng phim tiếp tục gặt hái thành công trong thập niên 1930, với hàng loạt quái vật lừng danh như Dracula, Frankenstein, Xác ướp Ai Cập, Người tàng hình, Người sói. Mỗi nhân vật có nhiều tác phẩm phần tiếp theo, ngoại truyện và cơn sốt phim quái vật chỉ chấm dứt vào thập niên 1960.

Chỉ tới lúc này, trước thành công của Vũ trụ phim siêu anh hùng Marvel (MCU), Universal mới nhận ra cơ hội để kiếm lời từ nhóm quái vật cũ khi xây dựng một vũ trụ chung cho tất cả.

Điều có thể giúp họ giảm thiểu rủi ro là phân chia ngân sách khác nhau cho mỗi dự án. Nếu như The Mummy tiêu tốn 125 triệu USD để thực hiện (chưa tính phí PR & marketing), thì chưa chắc bộ phim tiếp theo - Bride of Frankenstein - đã có ngân sách lớn đến vậy.

Có lẽ chính bởi lý do đó mà Universal vẫn lưỡng lự với Angelina Jolie. Họ rất muốn minh tinh vào vai Cô dâu của Frankenstein, nhưng số tiền mà ê-kíp sản xuất phải chi ra có thể lên tới 20 triệu USD.

Bình minh chỉ tới sau bóng đêm

Một trong những điểm khiến The Mummy thất bại trong việc thu phục công chúng là phim để lại quá nhiều chi tiết mở, cũng như cố gắng giới thiệu Vũ trụ Đen tối thay vì xây dựng cốt truyện độc lập, hoàn chỉnh dành cho cuộc phiêu lưu của Nick Morton (Tom Cruise) với hiểm họa xác ướp (Sofia Boutella).

Bài học từ The Mummy dành cho Universal là rất nhiều. Giờ họ có hai năm để xoay chuyển tình thế. Ảnh: Universal.

Rõ ràng là mỗi quái vật như Dracula, Frankenstein hay Xác ướp Ai Cập lại có một lượng fan riêng. The Mummy chắc chắn là bài học lớn cho Universal và đội ngũ sáng tạo trước khi họ bắt tay thực hiện Bride of Frankenstein trong vòng hai năm tới, ít nhất là về phần nội dung kịch bản.

Trên hết, họ cần cứu vãn danh tiếng cho Vũ trụ Đen tối sau những bài báo chỉ trích nặng nề mà The Mummy phải hứng chịu. Có thể thấy Bride of Frankenstein cần trở thành “Wonder Woman của Dark Universe”.

Nhân vật nữ hùng mới khôi phục niềm tin của công chúng vào DCEU sau khi cả Batman v Superman: Dawn of Justice lẫn Suicide Squad gây thất vọng tràn trề về chất lượng trong năm 2016.

Ngoài ra, những điều tồi tệ mà The Mummy đang phải trải qua tại Bắc Mỹ gần như không gây ảnh hưởng gì tại các thị trường quốc tế, như Trung Quốc và Hàn Quốc đã chứng minh.

Tom Cruise và Johnny Depp trong cùng một tác phẩm là điều sớm muộn sẽ xảy ra nhờ Dark Universe. Ảnh: Outnow.

Nắm trong tay Johnny Depp, Universal có thể đưa tài tử Cướp biển Caribbean xuất hiện ngay từ Bride of Frankenstein. Khán giả nhiều nơi chắc chắn sẽ cực kỳ hứng khởi khi biết anh và Tom Cruise xuất hiện trong cùng một tác phẩm.

Nếu như DC và Warner Bros. từng sử dụng ngay hai siêu anh hùng chủ chốt là Batman và Superman để mở màn DCEU, thì Universal vẫn còn rất nhiều quái vật nổi tiếng khác để khai thác và kéo dài Dark Universe.

Trên giấy tờ, tương lai của Vũ trụ Đen tối không quá “đen tối” sau The Mummy. Chỉ có điều, họ cần sớm làm ra một tác phẩm thực sự thuyết phục.

Theo Zing