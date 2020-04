Truyền hình Hàn xin lỗi vì chiếu cảnh phim khiêu khích, phản cảm

Hôm 20/4, Đài truyền hình KBS đã đưa chính thức lên tiếng về những hình ảnh phản cảm trong phim Once Again. Phía nhà đài gửi lời xin lỗi tới khán giả và hứa sẽ chỉnh sửa các cảnh gây tranh cãi trong phim.

"Chúng tôi vô cùng đáng tiếc khi để người xem phải thấy những cảnh không đáng có trong phim truyền hình Once Again phát sóng hôm 18/4. Phía đài sẽ xem xét và chỉnh sửa những cảnh quay gây tranh cãi, để phù hợp hơn ở các tập tiếp theo cũng như bất kỳ chương trình nào trong tương lai", lãnh đạo đài KBS cho biết.

Những cảnh quay mang tính phản cảm trong phim Once Again.

Trước đó, ở tập 13 và 14 của phim truyền hình Once Again phát sóng hôm 18/4, ba diễn viên: Kang Cho Yeon (Lee Jung Eun), Lee Yuri (Kim Sora) và Kim Ga Yeon (Song Da Eun) cùng nhau mở một cửa hàng bán kimbap.

Để thu hút khách hàng, họ trang trí quán ăn giống như một hộp đêm với những hình ảnh các cô gái ăn mặc hở hang, khoe cơ thể. Ngoài ra, bộ ba cô chủ diện những bộ đầm màu mè, sexy, tạo dáng phản cảm trước cửa hàng. Các quý ông đã kéo nhau đến quán kimbap với mục đích chủ yếu là ngắm nhìn, gặp gỡ những cô chủ với vóc dáng gợi cảm.

Sau khi lên sóng, hai tập phim nhanh chóng thu hút sự chú ý từ phía khán giả với tỷ suất người xem lên tới 26,6%. Tuy nhiên, những cảnh quay trong phim được đánh giá là phản cảm, câu khách. Đồng thời, phim được phát sóng vào khung giờ vàng trên đài KBS nên dư luận cho rằng sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của một bộ phận trẻ em.

Once Again là phim truyền hình ăn khách của đài KBS, được phát sóng vào tối cuối tuần. Phim xoay quanh câu chuyện về gia đình, tình yêu của anh em nhà họ Song: Joon Sun (Oh Dae Hwan), Ka Hee (Oh Yoon Ah), Na Hee (Lee Min Jung) và Da Hee (Lee Cho Hee).

Ngay khi phát sóng những tập đầu tiên, phim luôn dẫn đầu về tỷ suất người xem, trung bình là 21,3%, lúc cao nhất là 26,6%.

Theo Ngôi sao