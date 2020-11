Trói buộc yêu thương tập 25: Thanh muốn bỏ chồng để quay lại với "tình cũ"?

Trong tập 24 Trói buộc yêu thương, Thanh sau khi phát hiện chồng ngoại tình đã vờ như không biết, tập trung vào công việc ở một nhiệm sở nơi cô vừa xin chuyển tới. Tiến về nhà không thấy vợ nên đã tìm đến căn hộ của Phương ở qua đêm.

Sáng thức dậy thấy Phương đang ngồi săm soi đồ trẻ sơ sinh khiến Tiến giật mình nhưng Phương vội đính chính đây là số đồ cô bán online còn sót lại.



Trong lúc Thanh vắng nhà thì Khánh nhận được thư chuyển phát nhanh từ công an quận mời Thanh lên để giải quyết vụ lừa đảo liên quan đến việc mở trường mầm non mà Thanh liên đới. Khánh đã mở thư xem và gọi điện cho lãnh đạo công an để hỏi thêm thông tin. Tiến biết được người đứng ra giúp đỡ vợ mình chính là Lương nên đợi Thanh về, Tiến "tố ngược" vợ tằng tịu với người yêu cũ khiến Thanh không phản ứng lại được.

Trong một diễn biến khác thì bà Lan thừa nhận với Khánh có tình cảm thực sự với ông Phong khiến anh không nói được thêm gì.

Mở đầu trích đoạn tập 25 Trói buộc yêu thương, Hiếu có vẻ cảm thấy chống chếnh khi thấy mẹ có người đàn ông mới. Anh hỏi Vân: "Nếu như ba hoặc mẹ của em có người khác, cảm giác của em như thế nào? Em có đồng ý hay không. Mẹ anh ở như vậy nuôi tụi anh lớn khôn. Đôi lúc anh nghĩ giá như mẹ có người khác sẽ tốt biết mấy. Còn bây giờ nếu như điều đó xảy ra, anh cũng chưa biết được cảm giác của mình sẽ như thế nào nữa".

"Cái không ổn nằm trong chính cái băn khoăn của anh đó. Nhưng mà em nghĩ cái cảm giác của mình không quan trọng, quan trong là ba hoặc mẹ của mình thấy điều đó tốt", Vân phân tích cho Hiếu.

Trong khi đó, Thanh dường như bắt đầu có vẻ muốn "nổi loạn" nên mạnh dạn nói chuyện với mẹ: "Từ bao năm nay con đều cố gắng làm theo lời mẹ dạy nhưng mà con không có làm được. Tất cả mọi việc vẫn đang nằm ở vạch xuất phát. Cho nên con nghĩ nếu như thay đổi biết đâu sẽ tốt hơn cho anh Tiến. Yên lành là phải từ ở trong tâm chứ đâu phải là ở bề ngoài. Cả cuộc đời đóng có một vai mà không phải là mình. Bản thân mình không chán thì người khác nhìn vô cũng thấy chán nữa mẹ".

Ở phân cảnh khác, trong một cuộc họp bà Lan đã bóc mẽ ông Quân khi ông Quân nói về việc dự thầu đúng quy trình và công ty Thành Khánh trúng thầu: "Tôi thấy là anh Quân đã phạm một nguyên tắc. Là người đứng đầu đơn vị dự thầu, sẽ không bao giờ là người thân của ban lãnh đạo sở giáo dục".

Tập 25 Trói buộc yêu thương phát sóng lúc 21h40 hôm nay (16/11) trên VTV3.

TA (th)